"خطة" لإعادة رونالدو إلى إنجلترا.. بـ"جمع التبرعات"

لم تفقد جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي الأمل في عودة مهاجم الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عام 2009 نحو ريال مدريد الإسباني، وفي سبيل رؤية اللاعب بقميص "الشياطين الحمر" مجدداً دشّنت مجموعة من أنصار النادي موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت لجمع التبرعات لتحقيق هذا الغرض.

الفكرة أبصرت النور بواسطة عدد من المشجعين في أستراليا، التي يحظى فيها مانشستر يونايتد بشعبية كبيرة، حيث انطلق الموقع رسمياً، وبهدف واضح، وهو حث أنصار الفريق في مناطق العالم المختلفة على التبرع بأموالهم لتأمين المبلغ المطلوب لإعادة رونالدو.

ويقول القائمون على الموقع إنهم لا يرغبون في الحديث عن أنفسهم، وجل تركيزهم هو جمع التبرعات وإيصالها للنادي من أجل المساهمة في عودة "الدون" لملعب "أولترافورد"، مؤكدين أن هناك أكثر من طريقة للتبرع، مثل دفع مبلغ لا يقل عن 10 يورو، أو شراء قميص الفريق والذي يحمل اسم ورقم رونالدو.

وأشاروا إلى أن الحملة ستستمر حتى 31 أغسطس/آب المقبل، وفي حال فشلت في تحقيق أهدافها فإنهم يتعهدون بإعادة جميع الأموال لأصحابها في غضون 30 يوماً، وبطرق مضمونة.

وأثارت الحملة اهتمام وسائل إعلام إنجليزية، اعتبرتها وسيلة غير معهودة، وتؤكد مدى عشق جماهير مانشستر يونايتد لرونالدو رغم مرور ثلاثة أعوام منذ انتقاله لريال مدريد، علماً أنها تمكّنت وبعد مرور وقت وجيز على انطلاقها من جمع مبلغ 3700 يورو.

وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع تزايد التقارير في الصحافة البريطانية عن احتمال عودة رونالدو لمانشستر، إذ يسعى بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي لإقناع اللاعب البرتغالي بالدفاع عن ألوانه من جديد، مستفيداً من تصريحاته المتكررة عن حنينه للعب في "أولترافورد".

وقد يمثّل تنحي السير أليكس فيرغسون المفاجئ عن تدريب مانشستريونايتد اعتباراً من الموسم المقبل ضربة مؤلمة لطموحات أنصار الفريق برؤية رونالدو من جديد في معقل "الشياطين"، نظراً للعلاقة الخاصة جداً بين الرجلين، واعتبار رونالدو المدرب الأسكتلندي بمثابة الأب الروحي له.