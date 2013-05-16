تشيلسي.. بطلاً للدوري الأوروبي

ساعد هدف سجله برانيسلاف ايفانوفيتش بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع تشيلسي ليصبح أول فريق انجليزي يجمع الالقاب الاوروبية الكبرى الثلاثة بتغلبه 2-1 على بنفيكا في نهائي كأس الاندية الاوروبية لكرة القدم يوم الاربعاء.



واثار المدافع الصربي سعادة مشجعي لندن عندما ارتقى عاليا عند الزاوية البعيدة ليسدد الكرة برأسه عبر الحارس ارتور في زاوية المرمى عقب ركلة ركنية نفذها خوان ماتا.



ومنح فرناندو توريس التقدم لتشيلسي بمجهود فردي في الدقيقة 59 قبل ان يتعادل اوسكار كاردوزو لبنفيكا من ركلة جزاء بعد تسع دقائق أخرى.



وبهذا الانتصار سار تشيلسي على خطى اياكس امستردام وبايرن ميونيخ ويوفنتوس وهي الاندية الوحيدة التي نالت لقب كأس اوروبا وكأس الاندية الاوروبية وكأس اوروبا للاندية ابطال الكأس القديمة.



وكان بنفيكا لا يزال يحاول التعافي من آثار خسارته 2-1 أمام بورتو في الدوري المحلي يوم السبت إلا انه بدأ المباراة بقوة ومرقت ضربة رأس من كاردوزو مهاجم باراجواي فوق العارضة من مدى قريب في الدقيقة الثانية.



وبدأ تشيلسي في تناقل الكرة بشكل تدريجي ووضعه في المقدمة بهدف شبيه بالهدف الرائع الذي احرزه ضد برشلونة في قبل نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي.



ووضعت لمسة من ماتا في دائرة المنتصف المهاجم الاسباني في موقف انفراد وتجاوز بهدوء الحارس ارتور قبل ان يسكن الكرة في الشباك من زاوية ضيقة.



وتعادل كاردوزو لبنفيكا عندما سدد الكرة في منتصف المرمى من نقطة الجزاء عقب احتساب مخالفة بسبب لمسة يد ضد سيزار ازبيليكويتا.

وهاجم الفريقان بحثا عن هدف الفوز وضمن هدف ايفانوفيتش للمدرب المؤقت رفائيل بنيتز حصوله على أول لقب كمدرب لتشيلسي.