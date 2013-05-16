حُسم الأمر.. "الشربيني" يرحل عن اتحاد جدة

أعلن صانع ألعاب فريق اتحاد جدة السعودي، الفلسطيني أنس الشربيني، عن رحيله رسمياً عن صفوف عميد الأندية السعودية، وذلك بعدما تلقى خطاباً رسمياً من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" يسمح له بالرحيل عن النادي السعودي، على خلفية عدم استلامه مستحقاته المالية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

وأكد وكيل أعمال اللاعب ورجل الأعمال الفلسطيني، ماجد بلعاوي، لـ"العربية.نت": "إن اللاعب قد قرر اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية بعد أن ضاق ذرعاً من وعود مجلس إدارة النادي له بتسديد بقية مستحقاته المالية".

وأشار رجل الأعمال الفلسطيني إلى أنه قد خاطب نائب رئيس نادي الاتحاد، عادل جمجوم، لحل الأزمة بشكلٍ ودي بعيداً عن الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية، لافتاً إلى أن "جمجوم" أبدى استعداده لتطبيق هذا الاقتراح في البداية، بيد أنه قد تجاهلهم فيما بعد، الأمر الذي دفعهم للجوء للمحكمة بعد أن أصبح الباب مغلقاً أمام كل الحلول الودية.

واختتم وكيل أعمال اللاعب حديثه قائلاً: "إن اللاعب قد أصبح حراً، وبإمكانه التوقيع لأي نادٍ"، مؤكداً تلقيه عدة عروض احترافية من أندية كرواتية، على رأسها نادي دينامو زغرب بطل الدوري المحلي هذا العام، فضلاً عن أندية "رييكا، وهايدوك سبليت" التي سبق أن دافع عن ألوانها، موضحاً في الوقت ذاته أن "أنس" بصدد دراسة تلك العروض.