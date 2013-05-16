بطولة آسيا: لخويا .. يسدد "الطعنة" الأولى للهلال

فجّر لخويا القطري مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فوزه على الهلال في عقر داره بهدف نظيف في مباراتهم التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في ختام مباريات الدور الـ"16" لدوري أبطال آسيا.



وباتت مهمة الهلال أكثر صعوبة، حيث يلزمه الفوز بفارق هدفين إذا ما أراد خطف بطاقة التأهل في مباراة الإياب التي ستقام، الأربعاء المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.. ولم يسير الهلال على خطى مواطنيه في المسابقة الشباب والأهلي الذين خرجوا بنتائج إيجابية خارج أرضهم بعد فوز الاول على الغرافة 2-1 وتعادل الثاني مع الجيش 1-1.





وشهد الشوط الاول أفضلية نسبية للهلال من خلال سيطرتهم الجزئية على منتصف الملعب، ولكن اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من قبل لاعبي لخويا.. ويبدو أن البلجيكي غيريتس لخويا قد عرف نقاط الضعف في فريقه السابق الهلال من خلال اعتماده على المرتدات التي تنطلق عادة من التونسي يوسف المساكني والمهاجم السنغالي ديا الذي أزعج مدافعي الهلال، ولاحت للهلال فرصة محققة للبرازيلي ويسلي الذي لم يستغل استلامه للكرة وهو مواجه لحارس لخويا الذي نجح في إبعاد الكرة في مرتين لينتهي الشوط الأول.





في الشوط الثاني استمرت أفضلية الهلال النسبية بدون فعاليه هجومية مع مطالبات جماهيرية التي هتفت باستمرار لقائد الفريق المتواجد على دكة البدلاء أملاً في أن يستجيب المدرب زلاتكو لتلك الهتافات ويشركه بديلاً للبرازيلي ويسلي الذي لم يظهر بمستواه المعهود، وبالفعل استجاب زلاتكو لضغوط الجماهير في الدقيقة 69 ليشرك القحطاني والذي نشّط الهجومي الهلالي قليلا، لاسيما بعد دخول المهاجم الكوري يو بيونغ.. وفي ظل بحث الهلاليين عن هدف نجح لخويا في تنظيم هجمة مرتدة وصلت لديا الذي مررها للتونسي المساكني الذي راوغ الشهراني وسدد الكرة لتصطدم بأوزيا ويتغير مسار الكرة لتسكن شباك الحارس الهلالي عبدالله السديري.





حاول الهلاليون كثيراً استغلال ما تبقى من وقت لإحراز هدف التعادل من خلال الضغط على مرمى لخويا الذي واصل مدافعوه تألقهم ونجحوا في إبقاء مرماهم خالياً من الأهداف إلى أن أطلق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباريات.

زلاتكو: القحطاني ليس سبب الخسارة

من جانب أخر رفض الكرواتي زلاتكو مدرب الهلال السعودي تحميل قائد الفريق ياسر القحطاني مسؤولية هدف لخويا، مؤكدا على أنه قرر اشراك ياسر لتعزيز خط الهجوم وللاستفاده من خبرته، وقال في المؤتمر الصحفي بعد لقاء فريقه بلخويا القطري والذي انتهى بفوز الأخير بهدف نظيف في ذهاب دور ال"16" لدوري أبطال آسيا' وقال: "أرفض تحميل ياسر مسؤولية الهدف.. اللاعب كان جاهزا للمشاركة في 20 دقيقة وهو ماحدث.. احتجت لخبرته والفريق كان بحاجه للقوة الهجومية ولكن اللاعب لم يوفق في المباراة وهذه مسؤوليتي".



وأكد زلاتكو بأنه لم يلعب بتشكيلة دفاعية في المباراة بالرغم من لعبه بمهاجم وحيدوقال:" على الورق لعبت بمهاجم واحد ولكن كانت هناك مهام هجومية لنواف العابد وسالم الدوسري ولكنهم لم يقدموا المستوى المطلوب على غير العادة.. لخويا فريق قوي والمهمة ستكون صعبة في الإياب".



وأشار مدرب الهلال إلى أنه يحتاج الى استثمار الفرص اذا ما أراد التأهل في مباراة الإياب وقال: "نحتاج الى استثمار الفرص.. اسأل الجميع كم مره تواجد الزوري في منطقة جزاء لخوياوكذلك العابد وسالم ورغم ذلك لم نستطيع التسجيل.. بصراحه احتاج لاعب بإمكانيات ومهارات مهاجم لخويا السنغالي ديا".



الاستقلال يقترب من التأهل

قطع الاستقلال الايراني خطوة مهمة نحو ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه الثمين على مضيفه الشباب الاماراتي 4-2 اليوم الاربعاء في دبي ضمن ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر).



وسجل صامويل جلويد من ترينداد وتوباغو (55) وجواد نيكونام (73) وفرهاد مجيدي (80) وخسرو حيدري (89) اهداف الاستقلال، والبرازيليان لويز هنريكه (45) وادغار برونو (85) هدفي الشباب.

ويلتقي الفريقان ايابا في طهران في 22 الجاري.



لم يحمل الشوط الأول الشيء الكثير مع الحذر الذي غلب على أداء الفريقين، وكان الاستقلال الطرف الافضل والاكثر سيطرة على المجريات، لكنه لم يترجم ذلك سوى بفرصة وحيدة بعد عرضية تطاول لها سياوش اكبر بور برأسه صدها حارس الشباب سالم عبدالله ببراعة (9).

ومن فرصة نادرة، افتتح الشباب التسجيل قبل ثوان من اعلان الحكم نهاية الشوط الأول، عندما أخطأ جواد نيكونام في تمرير الكرة ليخطفها هنريكه ويتقدم قبل ان يسددها زاحفة في مرمى مهدي رحمتي (45).



وجاء الشوط الثاني أكثر إثارة، حيث عادل الاستقلال النتيجة بعد كرة بعيدة من خسرو حيدري أبعدها سالم عبدالله ارتدت لتتهيأ امام جلويد الذي أكملها في المرمى (55).



وكان المخضرم فرهاد مجيدي قريبا من جعل الاستقلال في المقدمة لاول مرة بعد مجهود فردي سدد على اثره المهاجم البالغ من العمر 36 عاما والذي سبق له ان احترف في الدوري الاماراتي مع الوصل والعين والأهلي والنصر كرة قوية ابعدها سالم عبدالله ببراعة (62).

وعاد الشباب لصنع الخطورة بعد غياب طويل اثر تسديدة من هنريكه افضل لاعبي الفريق الاماراتي صدها رحمتي بصعوبة (69).

وأثمرت السيطرة الواضحة للاستقلال عن تسجيله الهدف الثاني بعد عرضية من حيدري تطاول لها نيكونام برأسه في الشباك مباشرة (73).

وسجل الاستقلال الهدف الثالث بعد دربكة استغلها مجيدي ليضع الكرة برأسه بعيدا عن متناول حارس الشباب سالم عبدالله (80).



وتألق رحمتي في صد كرة قوية للبرازيلي جوزيل سياو ارتدت الى هنريكه فتابعها برأسه، لكن حارس مرمى الاستقلال نجح في إبعادها الى ركنية نفذها هنريكه نفسه وارتقى لها مواطنه ادغار داسيلفا برأسه في الشباك (85).

ولكن الاستقلال سرعان ما أعاد الفارق إلى سابق عهده بتسديدة بعيدة من خسرو حيدري .(89)

وكان الاستقلال تصدر ترتيب المجموعة الثالثة في الدور الأول برصيد 13 نقطة، في حين تأهل الشباب كثاني المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.



فرق الشرق

منيت آمال شونبوك موتورز الكوري الجنوبي بطل 2006 بمواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بضربة كبيرة، بعد سقوطه امام ضيفه كاشيوا رايسول الياباني صفر-2 اليوم الاربعاء في ذهاب الدور الثاني.



وسجل هدفي الفائز ماساتو كودو (3) وتاتسويا ماسوشيما (75).

وكان شونبوك اول من كسر الاحتكار العربي للقب هذه البطولة بحلتها الجديدة عام 2006 على حساب الكرامة السوري بفوزه عليه 2-صفر في جيونجو وخسارته امامه 1-2 في حمص.



يذكر أن النهائي كان يقام من مباراتين ذهابا وايابا حتى 2009، اذ بات يحسم من مباراة واحدة.

لم يقدم شونبوك عروضا جيدة في الدور الاول واكتفى بالمركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة خلف غوانغجو الصيني، في حين ان اداء كاشيوا رايسول كان جيدا حيث تصدر المجموعة الثامنة بسهولة جامعا 14 نقطة بفارق كبير بلغ 7 نقاط عن سنترال كوست مارينرز الاسترالي أقرب منافسيه.



وفي مباراة ثانية، خسر سنترال كوست مارينرز امام ضيفه غوانغجو 1-2.

وسجل ميتشل ديوك (7) هدف سنترال كوست والباراغوياني لوكاس باريوس (28)) والبرازيلي موريكوي (76) هدفي غوانغجو.

وتقام مباراتا الاياب في 22 مايو الجاري.



يذكر أن الفرق الكورية الجنوبية هي الاكثر تتويجا باللقب (4 مرات)، عبر شونبوك (2006) وبوهانغ ستيلرز (2009) وسيونغنام ايلهوا (2010) وأخيرا اولسان (2012).