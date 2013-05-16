رئيس باليرمو لـ"بلاتر": أنت "عنصري".. وتكره إيطاليا

وجه رئيس نادي باليرمو الإيطالي، مواريتسو زامبريني، انتقادات لاذعة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جوزيف سيب بلاتر، متهماً إياه بأنه شخص "عنصري" ويكره إيطاليا.

وقال زامبريني في تصريحات إذاعية إن بلاتر معروف عنه دوماً بكرهه الشديد لإيطاليا، موضحاً أن تعامله العنصري مع الكرة الإيطالية واضح للعيان.

وعُرف عن زامبريني تصريحاته المثيرة للجدل، والتي يهاجم فيها على الدوام معارضيه، علاوة على أنه يخرج كثيراً عن النص واللباقة في الحديث في تصريحاته وانتقاداته.

وتأتي تصريحات رئيس نادي باليرمو غداة الإعلان عن زيارة بلاتر لإيطاليا، والتي سيهدف من خلالها للتأكد من أن الاتحاد الإيطالي سيحسن من لوائحه فيما يخص العقوبات التي تصدر ضد الجماهير العنصرية في الملاعب.

وكان بلاتر قد أكد في تصريحات سابقة أنه غير راض عن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الإيطالي، وخصوصاً على نادي روما بعد هتافات جماهيره ضد بالوتيلي وبواتينغ.

واستنكر زامبريني تصريحات بلاتر ضد جماهير روما، موضحاً أن بلاتر يتعامل مع الإيطاليين كشعب عنصري، ولكن هو – بلاتر – العنصري.

واستذكر رئيس نادي باليرمو موقفاً أكد من خلاله عنصرية بلاتر – حسب وصفه- حين عاد بالذاكرة لمونديال 2006 حين توجت إيطاليا باللقب، ورفض يومها بلاتر تسليم الكأس للمنتخب الإيطالي.

وأضاف أنه يتوجب على الجميع أن يقول الحقيقة، لأن العالم يجب أن يتغير ويواجه الحقائق، فبلاتر مثل بلاتيني يجب أن يخرج من الباب الخلفي لعالم كرة القدم.

يذكر أن بلاتر لم يقم بتسليم كأس العالم لإيطاليا عام 2006، حيث بقي في المدرجات، وجعل رئيس الاتحاد الأوروبي آنذالك يوهانسون بتسليم الكأس، دون أن يصدر أي توضيح رسمي بهذا الشأن.