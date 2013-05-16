سرق مجوهرات "زوجة مورينهو".. فطلب سيارة أجرة لنقله

كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة البريطانية مع سارق مجوهرات ثمينة من زوجة وابنة جوزيه مورينهو، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن مجموعة من الطرائف التي قام بها السارق بعد قيامه بالسطو على محل إقامة عائلة مورينهو.

ونقلت تقارير صحافية إنجليزية بعض التحقيقات التي أفادت بأن السارق ويدعى " جيمي فيلان"، تعمد السطو على عائلة مورينهو التي كانت تقطن في فندق "غراند بالاس" في مدينة لندن، حيث استطاع سرقة مجوهرات ثمينة تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني.

وأفادت التحقيقات بأن السارق فيلان قام بوضع جميع المجوهرات الثمينة في حقيبة تعود لزوجة مورينهو، إلى جانت سرقة جهاز الكمبيوتر الشخصي لها، بالإضافة لبعض الأحجار الكريمة، وقلادة كارتييه.

وعقب قيامه بفعلته، طلب السارق من بواب الفندق أن يحجز له سيارة أجرة من أجل المغادرة إلى مكان آخر، وهو ما تم بالفعل، وخرج دون أن يعترضه أحد وبحوزته المسروقات.

وتمكنت الشرطة البريطانية من القبض على السارق، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 31 شهراً، مع العلم أن فيلان لديه سوابق سرقة كثيرة، حيث أطلق سراحه هذا العام بشكل مشروط بعد أن ارتكب عملية سطو مسلح في العام الماضي، قبل أن يخطط لسرقة عائلة مورينهو.

وكانت زوجة مورينهو وابنته قد تعرضتا الشهر الماضي لعملية سرقة أثناء تواجدهما في فندق فاخر في مدينة لندن، حيث كانتا تقيمان في لندن لفترة مؤقتة من أجل مشاركة ابنته في دورة فنية في الرسم.