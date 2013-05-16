كلما فاز برشلونة.. ذهبت الأموال إلى "أرسنال"

استفاد نادي أرسنال الإنجليزي مالياً من تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني الشهير بلقب "الليغا"، حيث سيقوم الأخير بدفع أكثر من ثلاثة ملايين يورو للنادي الإنجليزي.

وقالت صحيفة "الصن" الإنجليزية إن دفع برشلونة هذا المبلغ لأرسنال يأتي بموجب عقود انتقال لاعبي أرسنال السابقين الإسباني سيسك فابريغاس، والكاميروني ألكسندر سونغ.

وأشارت إلى أن برشلونة ملزم بنهاية الموسم دفع هذا المبلغ، كون العقد بين الطرفين يقضي بأن يدفع النادي الإسباني هذا المبلغ حال تتويجه بلقب الدوري الإسباني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستفيد فيها أرسنال من بيع لاعبيه، فقد دأب على إدراج بند في أي عقد يبرمه مع الأندية بالحصول على مبالغ مالية حال التتويج بالبطولات.

وسبق لأرسنال أن استفاد من بيعه سمير نصري وكولو توريه لمانشستر سيتي الموسم الماضي، وبيعه فان بيرسي لمانشستر يوناتيد الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان فابريغاس قد انتقل لصفوف برشلونة صيف العام 2011، تبعه الكاميروني سونغ الموسم الماضي، وبعد أن ساهما بتتويجه الموسم الحالي يحق لأرسنال المطالبة بالمبلغ المحدد.

يذكر أن العديد من الأندية الأوروبية باتت تتبع صيغة ربط دفع الأموال بالإنجازات التي تتحقق للفريق، وذلك بغية تخفيض أسعار اللاعبين، بحيث يتفق الطرفان على فترة زمنية محددة من عقد اللاعب يدفع فيها مبالغ محددة حال تحققت الانتصارات المطلوبة.