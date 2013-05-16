مارادونا.. يعتدي بـ"وحشية" على صحفي

أظهر شريط فيديو بثته احدى القنوات الخاصة في الأرجنتين اعتداء وحشياً من اللاعب الدولي السابق دييغو أرماندو مارادونا على أحد المصورين الصحفيين أثناء عودته إلى بوينس آيرس، قادماً من دولة الامارات العربية المتحدة.



وكما هي العادة حوصر مارادونا من عشرات الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام وحتى المشجعين، لدوى وصوله إلى مطار العاصمة الأرجنتينية، الأمر الذي أثار حفيظته، فلم يتردد في توجيه الشتائم والاهانات في كل اتجاه.



وخرج مارادونا بعد ذلك عن طوره تماماً حيث بدأ بإلقاء الحجارة على عدد من الصحافيين والسيارات الخاصة بهم، قبل أن يهجم على أحد المصورين ويركله بعنف شديد في مكان حساس من جسده.



وذكرت تقارير أرجنتينية أن المصور الذي تلقى الضربة من مارادونا يعمل لدى مجلة "كاراس" الشهيرة في الأرجنتين، والمختصة في متابعة أخبار مشاهير الفن والرياضة في البلاد، وقد تم تصوير الحادث عبر أحد الهواة، ممن حضروا لمشاهدة النجم الدولي السابق.



ويزخر سجل مارادونا بالعشرات من الحوادث المشابهة خلال مسيرته سواء حينما كان لاعباً أو عقب الاعتزال، ووصل به الأمر إلى إطلاق الرصاص من بندقية شخصية على عدد من الصحافيين والمصورين عندما كانوا يتجمعونأمام منزله عام 1994، وقد تبين لاحقاً أنه كان مخموراً.