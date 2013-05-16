مدرب سندرلاند للاعبيه: إما الفوز أو خصم الاجازة

خير المدير الفني لسندرلاند الانجليزي باولو دي كانيو لاعبي فريقه ما بين تحقيق الفوز في المرحلة الأخيرة من عمر الدوري أمام توتنهام هوتسبير أو خصم أيام الاجازة التي سينالها اللاعبون عقب نهاية الموسم.



وقال دي كانيو في تصريحات صحافية أنه عازم على توقيع عقوبة خصم أيام الاجازات من لاعبيه إذا لم يحققوا الفوز أمام توتنهام في المرحلة الاخيرة من عمر الدوري الانجليزي.



وأشار المدير الفني لسندرلاند الذي ضمن بقاءه ضمن أندية الدوري الممتاز إلى ضرورة تحقيق الفوز أمام توتنهام الذي يسعى للهدف ذاته من أجل المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وأوضح أن فريقه سيدخل المباراة بلا حافز كونه مرتاحا كون الخسارة أو التعادل لن تضيف له أي شيء بعد ضمانه البقاء في الدوري الممتاز، ولكن الفوز على فريق قوي كتوتنهام سيكون حافزا كبيرا لهم.



وكان دي كانيو قد أكد في تصريحات سابقة أنه يعتزم خوض فترة اعدادية قوية للموسم المقبل، حيث سينال اللاعبون اجازة أقل من تلك التي تنالها الفرق الأخرى.



وأشار إلى أنه سيمنح اللاعبين أربعة أسابيع فقط بدلا من (40) يوما كاجازة ينالها لاعبي الفرق الأخرى استعدادا للموسم الجديد.



يذكر أن المدرب الايطالي الذي عين مدربا لسندرلاند الانجليزي قبل نحو شهرين نجح في التحدي الذي تمثل في إنقاذ الفريق الانجليزي من الهبوط، حيث أثبت قدرته التدريبية وتجاوز كل الحملات الاعلامية التي طالته منذ تعيينه مدربا لسندرلاند وخصوصا تلك التي تتعلق باتهامات انتماءه باتجاهات سياسية فاشية، وهو الأمر الذي دفع نائب رئيس سندرلاند لاعلان استقالته من النادي، قبل أن يرد دي كانيو على ذلك في الملعب بانتصارات هامة للفريق وانقاذه من الهبوط.

