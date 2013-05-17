الأوضاع في الهلال: الجابر مدرباً.. ونائب الرئيس يستقيل

اقترب مدير الفريق السابق سامي الجابر من العودة مجدداً إلى الهلال كمدرب للفريق الأول خلفاً للكرواتي زلاتكو الذي سيعود إلى عمله الأساسي كمدرب للفريق الأولمبي.. وعقدت الإدارة الهلالية اجتماعات عدة في الفترة الماضية مع الجابر وتحديداً بعد إقالة الفرنسي كومبواريه منتصف الموسم.

وقدّم الجابر ملفه التدريبي المتكامل للإدارة الهلالية والذي يضم طاقما فنيا من أوروبا ويتكون من مساعدين ومدرب لياقة ومدرب حراس، ومن المرجح أن يكونوا من بريطانيا.

الى ذلك، علمت مصادر "العربية نت" أن نائب رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد سيقدم استقالته من منصبه بعد آخر مباراة للفريق في هذا الموسم التي ستكون أمام لخويا القطري يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ"16" لدوري أبطال آسيا.. وكشفت المصادر نفسها أن أسباب الاستقالة تعود لظروف الأمير نواف بن سعد الخاصة التي تمنعه من إكمال مهمته في النادي.

من جهة أخرى، بدأت الإدارة الهلالية التجهيز لمعسكر الفريق الخارجي استعداداً لمنافسات الموسم المقبل، ومن المنتظر أن تكون وجهة الفريق هذه المرة لمكان جديد (هولندا أو إيطاليا)، على خلاف ما كان سابقاً في "النمسا".



