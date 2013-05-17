السعودية.. ترصد "العنصرية".. بـ"كاميرات ومكبرات صوت"

رجح الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب في السعودية أن يتم اللجوء إلى استخدام كاميرات حساسة ومكبرات صوت لمراقبة الجماهير في محاولة لمحاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم السعودية، مضيفا ضمن حديثه في مؤتمر صحافي على هامش زيارته لنادي الاتحاد في جدة أمس: " نحن ضد التعصب بكل أشكاله وضد الألفاظ العنصرية بكل أشكالها سواء داخليا أو دوليا والرفض موجود من الجميع".

وحدثت أكثر من واقعة عنصرية في الملاعب السعودية آخرها في لقاء قمة الهلال مع الاتحاد في كأس الملك في وقت سابق من الشهر الجاري والتي سمعت خلالها الهتافات بوضوح.

وتبادل الناديان الاتهام حول من بدأ بالإساءة: وأوضح الأمير نواف: "الأنظمة موجودة لردع هذا الأمر ويجب أن تدرس الأنظمة الحالية لو كانت غير كافية أو إذا أثبتت أنها غير كافية يجب زيادتها ولا يجب ظلم العموم بما يحدث من فرد أو فردين".

وقال الأمير نواف "في المستقبل نحن حريصون على تهيئة الملاعب وهناك احتمالية لتطبيق خطة أمنية جديدة للملاعب ووضع كاميرات حساسة ومايكروفونات تضبط أي حركة في الملعب أو أي شخص يتلفظ بكلام بذيء. ستستطيع الكاميرات أن تضبطه".

إلى ذلك، أكد الرئيس العام لرعاية الشباب بأنه وجه بالتحقيق في موضوع (التغريدات) المسيئة من نائب مدير استاد الملك فهد للاعب فهد المولد، قائلاً: مبدئيا ثبت أن الحساب مخترقا، مؤكداً رفضه لأي إساءة.

وكانت المباراة المثيرة قد صاحبتها هتافات وصفت بالعنصرية، حيث اتهم مسؤولو النادي الاتحادي جمهور الخصم بإطلاق هتافات مثل "نيجيريا.. نيجيريا"، في إشارة إلى وجود أكثر من لاعب من أصحاب البشرة السمراء في صفوف الاتحاد منهم المدافع صاحب الخبرة أسامة المولد.

فيما سارع نادي الهلال لإصدار بيان أوضح فيه أسفه عن صدور أي هتافات مسيئة لكنه أكد في الوقت ذاته تعجبه من عدم حديث وسائل الإعلام عما وصفته بالألفاظ المسيئة ضد الهلاليين بترديد الاتحاديين إلى هتافاتهم ضد لاعبه نواف العابد. وقال البيان : "الهتافات المرفوضة التي تفوه بها قلة قليلة من الجماهير الهلالية جاء مباشرة بعد تجاهل الروح الرياضية ومبادئ اللعب النظيف التي مارسها بعض لاعبي الاتحاد خلال المباراة ومنها عدم إخراج الكرة لحظة سقوط لاعب الهلال محمد القرني وسعيهم المباشر للتسجيل وهو ما أثار حفيظة بعض الجماهير لتهتف بمثل هذه الهتافات التي لا نبررها ولا نقبلها".