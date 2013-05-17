برشلونة و"نيمار".. "القصة" اقتربت من النهاية

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، نادي برشلونة، بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإتمام صفقة التعاقد مع مهاجم نادي سانتوس والمنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مقابل مبلغ 57 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن رئيس النادي الكتالوني، ساندرو روسيل، قد أرسل المدير التنفيذي للنادي، راؤول سانلي، إلى البرازيل من أجل إنهاء صفقة اللاعب الشاب، الذي صرح في وقت سابق بأنه لن يترك فريقه "سانتوس" قبل انتهاء بطولة كأس العالم التي تستضيفها بلاده عام 2014.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن "سانلي" سيعقد اليوم اجتماعاً مصيرياً مع إدارة النادي البرازيلي، ووكيل أعمال اللاعب، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي يقضي بموجبه انتقال اليافع إلى صفوف "البلاوغرانا" اعتباراً من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن بطل الدوري الإسباني يسعى لقطع الطريق أمام باقي الأندية التي ترغب هي الأخرى بالحصول على خدماته، خاصة الغريم التقليدي لـ"برشلونة"، نادي ريال مدريد، الذي قرر الدخول في منافسة شرسة مع غريمه بعد أن قدم لـ"نيمار" عرضاً مغرياً، إذ أبدى استعداده لدفع مبلغ 120 مليون يورو، في محاولته لإحباط توقيع "نيمار" لبرشلونة.

ودأب قطبا كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على المنافسة على ضم العديد من النجوم لصفوفهما على مدار سنوات سابقة منذ صراعهما الأشهر على ضم الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو عام 1953.

وستساهم ديون النادي البرازيلي في التعجيل بانتقال لاعبه نيمار دا سيلفا للاحتراف الأوروبي، إذ ستلعب انتخابات رئاسة ريال مدريد المقررة في يونيو المقبل دوراً كبيراً في حسم صفقة انتقال "نيمار" إلى ريال مدريد، حيث يخوض رئيس النادي فلورنتينو بيريز الانتخابات للفوز بولاية جديدة، وسيسعى رئيس الريال إلى تدعيم موقفه للفوز بتلك الانتخابات عن طريق إبرام عدة صفقات لتكرار حقبة "الغلاكتيكوس".

فيما ستلعب رغبة "نيمار" بالانتقال إلى برشلونة، واللعب إلى جانب اللاعب الأفضل في العالم، ليونيل ميسي، دوراً رئيساً في انتقال مهاجم "سانتوس" إلى صفوف "البلاوغرانا".

بايرن ميونخ ينفي التوصل لاتفاق مع اللاعب البرازيلي

إلى ذلك، نفى الناطق الإعلامي الرسمي باسم نادي بايرن ميونخ الألماني، ماركوس هورفيك، بشكل قاطع ما تردد أخيراً عن وصول النادي "البافاري" إلى اتفاق رسمي مع "نيمار"، يقضي بموجبه انتقال اللاعب بداية من الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة "تي أون لاين" الألمانية تصريحاً لـ"هورفيك" كذّب فيه تصريحات نائب رئيس نادي سانتوس البرازيلي سابقاً والمحامي المعروف فيسنتي كاشيوني، والذي صرح في وقت سابق بأن الفريق الألماني سيكون وجهة "نيمار" المقبلة.

وسخر"هورفيك" من تلك التصريحات واصفاً إياها بـ"الملفقة"، على غرار ما فعل مسبقاً حينما كشفت صحف عن توقيع المدير الفني الجديد للنادي البافاري بيب غوارديولا، قبل يوم واحد فقط على إعلان النادي رسمياً عن تعاقده مع المدرب السابق لفريق برشلونة الإسباني، الأمر الذي اعتبره البعض بأنه خدعة جديدة من المتحدث الرسمي للفريق الألماني.