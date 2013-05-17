لاعبو الريال.. يلعبون الغولف بـ"أقدامهم"

دخل أربعة من لاعبي ريال مدريد الإسباني في منافسة غير معتادة وشاركوا في مباراة برياضة "الغولف" ولكن بأقدامهم وليس عن طريق مضرب كما هو معروف في قوانين هذه اللعبة التي تُعرف بأنها رياضة الأمراء ولا يمارسها إلا "علية القوم".

وظهر في شريط فيديو، اللاعبون: التركي مسعود أوزيل، والفرنسي رافائيل فاران، والأرجنتيني غونزالوهيغوايين، والبرتغالي فابيو كوينتراو، وهم يستمتعون في الهواء الطلق بلعب الغولف على طريقتهم الخاصة، ويتنافسون على وضع الكرة في حفرة كبيرة بأقدامهم.

وبدت السعادة والمتعة واضحة على ملامح اللاعبين الأربعة، وقد شاركوا في المباراة بتنظيم من الشركة الراعية لنادي ريال مدريد، وكان هيغوايين الأبرع بينهم ونجح في إصابة الهدف أكثر من مرة، مؤكداً أنه هداف مميز، وإن شحّت أهدافه مع النادي الملكي.



وغاب بقية لاعبي ريال مدريد عن المباراة الخاصة، وكذلك الحال بالنسبة لمدرب الريال البرتغالي جوزيه مورينهو، الذي يبدو مشغولاً هذه الأيام في التحضير لفك ارتباطه مع النادي والعودة لتشلسي الإنجليزي.

