كأس الأبطال: الاتحاد الجديد.. يستضيف بطل الدوري

يستقبل الاتحاد الجمعة الفتح بطل الدوري في الشرائع في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك السعودية لكرة القدم، في حين يلعب السبت الأهلي مع الشباب.

يتطلع الاتحاد إلى تحقيق الفوز وقطع نصف الطريق نحو الدور النهائي، بينما يسعى الفتح إلى العودة بنتيجة إيجابية وتأجيل الحسم لمباراة الإياب التي ستقام على أرضه وأمام جماهيره.

وعطفا على مستوى الفريقين، فإن الكفة تبدو متكافئة إلى حد كبير مع أفضلية نسبية للفتح الذي يتمتع لاعبوه بمعنويات عالية.

وقد تأهل الاتحاد لهذا الدور إثر تخطيه الهلال بفوزه عليه ذهابا 3-2 وتعادله معه إيابا 1-1.

الاتحاد الذي لم يحقق المطلوب في الدوري يريد تجاوز البطل خصوصا في ظل الرغبة الأكيدة التي يتمتع بها شبابه الذين يعول عليهم المدرب الإسباني بينات إلى جانب بعض عناصر الخبرة.

ومن المتوقع أن يلعب المدرب بنفس طريقته السابقة التي تعتمد على تحصين الدفاع والاستفادة من الهجمات المرتدة السريعة.



يبرز في الفريق أسامة المولد وسعود كريري واحمد عسيري وفهد المولد واحمد الفريدي وعبدالفتاح عسيري ومختار فلاته والكاميروني موديست إمبامي والمجري جورجي ساندرو.

أما الفتح فقد تأهل على حساب الاتفاق حيث تعادلا ذهابا 2-2 قبل أن يفوز عليه ايابا 2-1 ليؤكد أنه قادر على مواصلة تألقه والمنافسة على لقب البطولة حيث يطمح الى إضافته الى لقب الدوري.

قدم الفريق هذا العام مستويات مميزة وحقق نتائج رائعة ويأمل بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال إلى تجاوز عقبة مضيفه بلوغ نهائي البطولة خصوصا وأنه يملك كافة عوامل التفوق في ظل تكامل صفوفه.

يبرز في الفتح بدر النخلي ومشعل السعيد ومبارك الأسمري وحمدان الحمدان وربيع سفياني، إضافة إلى الرباعي السنغالي سيسوكو والبرازيلي إلتون والأردني شادي أبو هشهش والكونغولي دوريس سالومو.



