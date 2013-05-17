مليونير "عربي".. يُغري "رونالدو" بمبلغ فلكي

أبدى رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، استعداده التام لدفع مبلغ 100 مليون يورو، لنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك مقابل الحصول على خدمات هدّاف الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو. وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن "الخليفي" يعتزم تقديم عرض خيالي لفريق "اللوس بلانكوس" من أجل إقناع رئيس النادي الإسباني بالتخلي عن خدمات مهاجم الفريق البرتغالي.

وطبقاً لما أوردته الصحيفة الإسبانية، فإن "الخليفي" سيدفع مبلغ 100 مليون يورو كقيمة لفسخ عقد "رونالدو" الذي يمتد حتى عام 2015، فضلاً عن راتب سنوي يصل لـ"18 مليون يورو" في العام الواحد، وهو حوالي ضعف ما يتقاضاه "رونالدو" في فريقه الحالي ريال مدريد - 9.5 مليون يورو (12.5 مليون دولار).

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي "الفرنسي" سيُغري "الميرنغي" بالتخلي أيضاً عن مدربه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لصالح ريال مدريد، حيث سبق للنادي الإسباني الاتصال للاستفسار عن وضع "أنشيلوتي" لضمه للفريق خلفاً للمدرب المتوقع رحيله البرتغالي "جوزيه مورينهو"، وذلك في سبيل الظفر بخدمات اللاعب الأفضل في العالم عام 2008.

وارتبط اسم مهاجم ريال مدريد بعدة فرق أوروبية، على رأس تلك الفرق، فريقه السابق مانشستر يونايتد، وذلك منذ أن كشف عن رغبته في عدم تجديد عقده مع ناديه ريال مدريد والذي يستمر لمدة موسمين آخرين قبل عدة أشهر. وبحسب تقارير إسبانية، فإن "الدون" رفض التجديد لفريق العاصمة الإسبانية لسببين، الأول يرجع إلى كونه بالفعل جاداً في قرار الرحيل عن النادي الملكي والعودة إلى الفريق الذي جعل منه أحد أفضل لاعبي العالم، في حين فإن السبب الثاني يعود إلى رغبة رونالدو الجامحة في الضغط على رئيس النادي فلورينتو بيريز، لكي يوافق على زيادة قيمة عقده السنوي.

واشترط هدّاف "اللوس بلانكوس" على إدارة نادي "ريال مدريد" تحسين بنود عقده الذي يُراوح مكانه منذ انضم اللاعب لصفوف الريال عام 2009، إذ يرغب "البرتغالي" في الحصول على 100% من المقابل المالي لحق استغلال صورته على غرار ما فعله نادي برشلونة من قبل عندما ضمن ذلك لغريمه "ميسي"، في حين يصر "الميرينغي" على اقتسام هذه الحقوق بالتساوي مع رونالدو.