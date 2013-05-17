"ألماني" يتعرض.. لـ"أبشع" إصابة في "الملاعب"

يمنع لاصحاب القلوب الضعيفة! قد يكون هذا هو العنوان الأنسب لهذه الاصابة البشعة.. فإصابة الألماني ايوالد لينين لاعب خط وسط ارمينيا بينفيلد الألماني تصنف بأنها الأعنف علي مدار التاريخ.

إذ تدخل لاعب فيردير بريمين نوربرت سيغمان علي لاعب الوسط الألماني بخشونة، مما تسبب في فتح فخذ اللاعب الأيمن بمقدار 25 سم.. ويتضح في المقطع الفتحة الكبيرة في فخذ اللاعب الذي لم يصدق نفسه علي الفور وقام كالمجنون يجري في أرجاء الملعب بحثا عن العلاج!.

وبالرغم من هذه الإصابة القوية إلا أن لينين تمكن من العودة لتدريبات فريقه بعد "17" يوما.