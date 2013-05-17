"أليغري".. يطرد "روبينهو" بسبب "سوء سلوكه"

تصدرت مشكلة مهاجم اي سي ميلان البرازيلي روبينهو والمدير الفني الإيطالي ماسميليانو أليغري الصحافة الرياضية الإيطالية.. التي نشبت قبل مباراة الفريق الإيطالي الأخيرة أمام سيينا، والفاصلة في تأهل الفريق إلي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة (لاريبوبليكا) الإيطالية أن أليغري وجد اللاعبين في حالة تراخ فأوقف المران.. وهو ما لم يعجب روبينهو الذي دخل في مشادة كلامية

عنيفة مع المدير الفني الايطالي الذي قام بدوره بطرد اللاعب البرازيلي من المران، فيما نشبت مشادة كلامية عنيفة أيضا بين المدافع الكولومبي يبيس وقائد الميلان ولاعب خط الوسط ماسيمو امبروزيني.

ويبدو أن البرازيلي استدرك خطأه بعد تعليقه عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث علق بقوله: " تحدث المشاكل في التدريبات من حين لآخر في كل العالم، فنحن بشر، ولكن كل شيء الآن علي ما يرام".

يذكرأن ميلان سيلاقي فريق سيينا الهابط لدوري الدرجة الثانية، فيما سيلاقي فيورونتينا فريق بيسكارا الهابط أيضا إلى الدرجة الثانية في الجولة الاخيرة من منافسات الدوري الإيطالي، حيث يتصارع الندي اللومباردي مع نادي مدينه فلورنسا علي المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ويتفوق الميلان علي فيورونتينا بنقطتين في صراعهما المحتدم لآخر جولة.

