بيكهام لـ"ميسي": أنت السبب في "اعتزالي"

اعترف اللاعب الانجليزي المعتزل ديفيد بيكهام أن ما دفعه لاعلان قرار اعتزاله تعرضه للمراوغة من قبل لاعب برشلونة والمنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي.

وقال بيكهام في رده على سؤال لشبكة سكاي سبورت حول اللحظة التي شعر بها أنه يجب أن يعتزل كرة القدم: " شعرت بذلك عندما تجاوزني ميسي في مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا".

وأوضح بيكهام في الحوار الذي أجراه زميله السابق في مانشستر يوناتيد غاري نيفيل الذي يعمل محللا في سكاي سبورت، أنه فخور بالألقاب التي حققها في مسيرته الكروية، وخصوصا تلك التي قضاها في صفوف مانشستر يوناتيد الانجليزي.

وكان بيكهام – 38 عاما - قد أعلن الخميس اعتزاله كرة القدم بعد نهاية الموسم الحالي، لتكون تجربته القصيرة مع سان جيرمان الفرنسي هي الأخيرة له في مسيرته الكروية، رغم أن النادي الباريسي عرض عليه تجديد عقده، لكنه رفض.

وقال بيكهام أن الوقت المثالي هو الحالي لاعتزال كرة القدم، مضيفا أنه يشكر جميع اللاعبين والأندية والمدربين الذين جاورهم ، وكذلك الجماهير التي قامت بمساندته.

وفي ردود الفعل، على قرار اعتزاله، قال رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أن بيكهام لاعب استثنائي وسفير مميز لبلده، مشيدا في الوقت ذاته بالمشوار الكروي لبيكهام.



وأشار كاميرون أن بيكهام مثل بريطانيا في جميع المحطات التي حط بها بشكل جيد ورائع، موضحا أنه قدم مساعدة كبيرة وغير مشروطة للجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012.

أما رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر، فقد اعتبر أن اعتزال بيكهام، يمثل نهاية قصة مدهشة في عالم الساحرة المستديرة.



وكتب بلاتر في حسابه على "تويتر": "ديفيد بيكهام، أحد أهم الشخصيات العالمية في عالم كرة القدم، واعتزاله سيكون نهاية قصة مدهشة".

وأضاف:"بيكهام شخص رائع، ونجح في تحقيق أحلامه، وألهم العديد من الأطفال ليحاولو الوصول لإنجازاته".

ولا يختلف اثنان على وضعية بيكهام الذي يعد واحدا من أكثر اللاعبين البريطانيين الذين سطع نجمهم في كرة القدم، حيث لعب للعديد من الأندية العريقة بدءا بمانشستر يوناتيد، ريال مدريد ، ميلان و باريس سان جيرمان، وقد أحرز معها ألقاب عدة في المسابقات المحلية والأوروبية.