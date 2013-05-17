"تلميذ ".. سامي الجابر يقترب من الانضمام لـ"أرسنال"

يقترب اللاعب الفرنسي يايا سانوغو من الانضمام لنادي أرسنال الإنجليزي بحسب ما أفادت به، اليوم الجمعة، جريدة "ليون روبيبليكان" الفرنسية والمطلعة بشؤون نادي أوكسير الفرنسي الذي ينشط ضمنه حالياً المهاجم الشاب.



وأوضح نفس المصدر أن سانوغو رفض تجديد عقده مع أوكسير الذي سينتهي في شهر يونيو القادم، وذلك بقصد الرحيل نحو نادي أرسنال، حيث سيمضي معه في الأيام القليلة المقبلة على عقد لمدة أربع سنوات.



ومن جانبه كشف نائب رئيس نادي اوكسير،غي كوتريت، في تصريح ليومية "ليكيب" الرياضية، اليوم الجمعة، أن إدارة فريقه قد عرضت على سانوغو تجديد عقده لمدة سنتين ومنحه نفس الراتب الذي قد يقترحه عليه أرسنال، مع بند يسمح له بالرحيل بعد سنة واحدة.



ويعتبر يايا سانوغو، البالغ من العمر 20 سنة، أحد أفضل اللاعبين الفرنسيين الواعدين، وقد سجل في الموسم الجاري ثمانية أهداف في 11 مباراة فقط في دوري الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم "ليغ2"، وذلك بسبب معاناته من تعدد الإصابات.



ويعد اللاعب ذو الأصول الايفوارية،من جهة أخرى أحد تلاميذ المدرب السعودي سامي الجابر، بحيث كانت تقارير صحافية فرنسية قد نوهت في مطلع السنة الجارية بالإرشادات التي كان يقدمها الجابر ليايا سانوغو بحكم منصبه ضمن الجهاز الفني لنادي أوكسير، إذ وبحسب جريدة "ليون روبيبليكان" فان اللاعب الدولي السعودي السابق، يشغل مهمة "مدرب مهاجمي فريق أوكسير". وأن"عين الاختصاصي سامي الجابر قد لاحظت الإمكانيات المميزة للشاب سانوغو".



الجدير بالذكر أن سامي الجابر قد انضم للجهاز الفني لنادي أوكسير الفرنسي في شهر يوليو الماضي. وقد صرح في العديد من المرات أنه يريد التعلم أكثر وكسب المزيد من التجارب ضمن هذا الفريق العريق قبل العودة للعمل بالسعودية.