حاول "إنقاذ" فريقه بـ"فدائية".. فـ"فقد وعيه"

تسببت فدائية الإيفواري أبوبكر باري حارس مرمى نادي لوكيرن البلجيكي في فقدان وعيه بعد محاولته الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة فريقه أمام كلوب بروج في المرحلة السابعة من جولات التأهل الى دوري أبطال أوروبا في الدوري البلجيكي.

وحاول باري التصدي لتسديدة اللاعب الكولومبي باكا لاعب كلوب بروج الأرضية.. فارتمى محاولة منه التصدي للكرة وابعادها لاسيما وأن فريقه كان بحاجة للخروج بشباكهم نظيفة.. ومع محاولة باري ارتطم رأسه بالقائم الأيمن ليفقد الوعي ويبث الرعب في نفوس اللاعبين والجماهير الذين تنفسوا الصعداء بعد إفاقة الحارس الذي ظل غائبا عن وعيه لبضع دقائق.. الأمر الذي دعا مدربه لاستبداله بعد تسع دقائق من بداية الشوط الأول.

ولم تساهم فدائية الحارس في أن يخرج فريقه فائزا.. بل خرج خاسرا اللقاء بنتيجة 2-1.