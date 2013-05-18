غزوة التراس الزمالك

لم يكن مستغربا أو مفاجئا أن يقتحم ألتراس الزمالك المؤتمر الصحفى للعامرى فاروق وزير الدولة للرياضة والتعدى على الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر وسرقة بعض متعلقاتهم فنحن فى دولة الألتراس تلك الدولة التى يحكمها ألتراس الأهلى وألتراس الزمالك أو الذين يسمون أنفسهم الوايت نايتس.. بالعربى الفرسان البيض.

حاولت مرارا وتكرارا أن أتعاطف مع هؤلاء الأولاد المتعصبين والمتطرفين ولكنهم للأسف تفننوا فى حرمانى من هذا الشرف ففى الوقت الذى كنت أطالب المسئولين والإعلام بالحوار مع روابط الألتراس فاجأنا ألتراس الأهلى بحرق اتحاد الكرة .. حاولت أن أتناسى وطالبت بالحوار مجددا مع الروابط ولكنهم خذلونى وخذلوا كل المصريين فى مباراة الأهلى وتاسكر الكينى فى إياب دور ال 32 لدورى أبطال إفريقيا وأفسدوا المباراة بطيشهم وغيهم وصواريخهم وشماريخهم وأفسدوا المباراة وكاد الأهلى يخرج من البطولة لولا ترفق الاتحاد الإفريقى بالأهلى وظروف مصر وبعد أسابيع اعتذر الألتراس فى بيان متأخر جدا عن تصرفاتهم على أمل أن يعودوا للملاعب .

وألتراس الزمالك هم نفس الطبعة من ألتراس الأهلى بداية من موقعة الجلابية ومرورا بموقعة اقتحام مباراة الشرطة فى الموسم الماضى وتحطيم مقاعد ستاد برج العربى فى مباراة الزمالك وفيتاكلوب وانتهاء بغزوة صالة الفروسية باستاد القاهرة واقتحام المؤتمر الصحفى لوزير الرياضة بالصواريخ والشماريخ والأسلحة البيضاء.

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية