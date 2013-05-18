فريق "نسائي".. يتحدى رجال "برشلونة"

أطلق فريق اف سي زيورخ السويسري للنساء تحديا خاصا لرجال برشلونة عبر رسالة بثها الفريق عبر قناة النادي، بالإضافة الي الحسابات الرسمية للنادي علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي تحدي فريق زيورخ النسائي بعد تفوق الفريق السويسري علي جميع الفرق النسائية في العالم، وتشير الاحصائيات إلي أن فريق زيورخ النسائي فاز في 22 مباراة من أصل 22 مباراة، بالإضافة الي معدل تهديفي يبلغ 5,7 هدف لكل مباراة و 2000 دقيقة دون التعرض لأية هزيمة.

ويظهر في الفيديو اللاعبات وهن يتحدين أصدقاء ميسي بتصويبهم الكرات علي أشكال لـ بيكي وبويول وميسي وعنوانهم" هل لديكم الكرات" كشعار الفريق لتحدي الفريق الكتالوني حيث يرغب الفريق النسائي في ملاقاة لاعبي برشلونة في لقاء ودي في يوم 25 مايو الجاري علي ملعب الكامب نو.

