فيرغسون يتعجب من "إقالة"مانشيني

أبدى الاسكتلندي أليكس فيرغسون، الذي تقاعد من تدريب مانشستر يونايتد بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم، تعجبه وذهوله لإقالة مانشستر سيتي مدربه الايطالي روبرتو مانشيني من منصبه.



وأقيل مانشيني، الاثنين الماضي، بعد خسارة سيتي نهائي مسابقة الكأس أمام ويغان، وذلك بعد قيادته في موسم 2011-2012 لأول لقب في الدوري منذ 44 عاما.



وعبر فيرغوسون عن تعاطفه مع مانشيني الذي ألحق به أقسى خسارة في مسيرته 6-1 على ملعب"اولد ترافورد" في أكتوبر 2011 قائلاً: "هذا أمر مذهل. لقد فاز بالكأس، ثم تأهل إلى النهائي، حل ثانياً في الدوري، وأحرز اللقب وهذا ليس كافياً؟".



وتابع: "لقد تفاجأت، لكن في الواقع لم أتفاجأ نظراً لبعض مالكي الأندية في هذه الأيام".

