كأس الأبطال.. الشباب يستعد لاستغلال ظروف الأهلي

لاعبون مصابون وغيابات وإرهاق.. يستضيف الأهلي الشباب في ختام مباريات ذهاب المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين، ويمر الفريقان بذات الظروف، فكلاهما خاض مباراة قوية خارج الديار في دوري أبطال آسيا، وكلاهما عاد بلاعبي ذوي روح معنوية عالية، ولكن مرهقون.. وببعض الإصابات في الصفوف.



وكانت مباريات الذهاب انطلقت أمس بلقاء الاتحاد مع الفتح على المعلب ذاته.. وكان الأهلي تعادل مع الجيش القطري 1-1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا واقترابه من التأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية، بينما فاز الشباب في الدوحة على الغرافة 2-1، الثلاثاء الماضي، أيضا.. وسيخوض الفريقان مباراة الرد، الثلاثاء المقبل، على أن يلتقيا في ختام الدور النصف نهائي لكأس الأبطال السبت المقبل.



وتأهل الأهلي الذي يحمل لقب البطولة للدور قبل النهائي بفوزه ذهابا وإيابا على النصر 3-1، بينما تغلب الشباب على الرائد أيضا في المباراتين 2-صفر و3-1.



ولم يتمكن الشباب من الفوز على الأهلي في الدوري هذا الموسم إذ خسر ذهابا 1-صفر، وتعادل 2-2 في لقاء الإياب، لكن الفرصة ربما تكون سانحة أمامه هذه المرة عندما يستغل ظروف الأهلي الذي سيعاني من نقص واضح في خط الهجوم، واضطر المدرب الصربي أليكس على أثرها بالاستعانة بأربعة لاعبين من الفريق الأولمبي هم محمد مجرشي وسامر سالم ورائد الغامدي إلمواجهة العجز الذي تسبب في أزمة مهاجمين أمام الشباب.



وأكدت الفحوصات الطبية إصابة المهاجم عماد الحوسني في العضلة الضامة وبدر الخميس بشد في العضلة الخلفية، فيما يغيب فيكتور المهاجم الأساسي لنهاية الموسم لإصابة في الركبة.. كما يعاني ياسر المسيليم من إصابة استدعت تدخلا جراحيا عقب مباراة الجيش القطري.



وسيحاول مدرب الأهلي تعويض كل هذا النقص بالاعتماد على ثلاثي الوسط المميز المكون من البرازيلي برونو سيزار والقائد تيسير الجاسم والكولومبي خايرو بالومينو إضافة إلى المدافع القوي أسامة هوساوي.



وفي المقابل لا يعاني الشباب من غيابات مؤثرة بعد تعافي الارجنتيني سيباستيان تيغالي ونجاحه في تسجيل هدف أمام الغرافة، إضافة إلى نجاح البديل ناصر الشمراني مهاجم منتخب السعودية في إحراز هدف الفوز في قطر، وتألق صانع اللعب البرازيلي مارسيلو كماتشو لاعب الأهلي السابق.



وستقام جولة الاياب بعد أسبوع على أن تقام المباراة النهائية في الرياض يوم 29 مايو الجاري في ختام الموسم الرياضي السعودي.