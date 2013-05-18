كأس الأبطال: "صغار" الاتحاد.. يقهرون "بطل" الدوري

واصل الاتحاد مشواره المميز في كأس الابطال السعودي بعد فوزه على ضيفه الفتح بثنائية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة.

وقطع الاتحاد شوطا كبيرا نحو نهائي المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه منذ انطلاقتها بثوبها الجديد في موسم 2007-2008, وخسر الاتحاد ثلاثة نهائيات موسم 2008، 2009، من الشباب 3-1، و 4 - صفر، و2011 بركلات الترجيح من الأهلي.. قبل أن يحقق اللقب في موسم 2010 من أمام الهلال بركلات الترجيح.

ويبدو أن الدفعة الكبيرة التي حققها صغار الاتحاد في مباراتهم السابقة أمام الهلال نجحت في ظهور الفريق بمستوى مميز في مباراة الفتح، حيث سيطر الاتحاديون على أغلب فترات المباراة.. ونجح مهاجم الاتحاد مختار فلاته في افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة "30" الذي تابع تسديدة فهد المولد القوية والتي ابعدها حارس الفتح العويشير لتصل لمختار الذي لم يتوان في وضعها في المرمى الفتحاوي.. قبل أن يغادر صاحب الهدف الاتحادي الملعب بسبب الإصابة ويحل بديلا عنه عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة "40".

في الشوط الثاني ازداد توهج الاتحاديين، وبدأ مهاجموه وحتى مدافعوه في اهدار الفرصة تلوى الأخرى والذي نجح حارس الفتح عبدالله العويشير في التصدي لكافة الهجمات الاتحادية الخطيرة التي بدأت مع بداية الشوط عندما سدد محمد ابوسبعان كرة قوية داخل منطقة الجزاء وجدت حارس الفتح العويشير الذي ابعدها بكل جدارة عن مرمى الاتحاد، وفي الدقيقة "67" سدد قائد الاتحاد كرة مقصية داخل منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة الفتحاوية.. ليتبعها المولد بضربة رأسية أمام مرمى الفتح تصدى لها العويشير بكل براعة، وانتظر الاتحاديون حتى الدقيقة "83" التي حملت الفرح لهم بعد أن نجح الظهير الايسر للاتحاد محمد قاسم دفاعات الفتح وسدد كرة قوية سكنت الشباك الفتحاوية لتعلن عن الهدف الثاني للاتحاد.. وحاول الفتحاويون الخروج من المباراة ولو بهدف يسهل الإمور في مباراة الإياب، ولم تسنح للفريق هجمة خطيرة واحدة تمثلت في تسديدة البرازيلي ايلتون الذي رفضت عارضة الاتحاد دخولها للمرمى..

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.