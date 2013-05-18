لاعب برشلوني "مخمور".. يصفع زميله في احتفالات "الليغا"

بدا أثر تعاطي عدد من لاعبي برشلونة للكحول بإفراط واضحاً خلال الاحتفالات بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، وظهر المدافع الدولي جيراردبيكيه مترنحاً وهو يستفز زميله الكاميرني ألكسندر سونغ، قبل أن يرد الأخير بصفعة قوية في وجه اللاعب المرتبط بالمغنية الكولومبية الشهيرة "شاكيرا".



وأثارت حادثة شجار بيكيه وسونغ خلال الاحتفالات في شوارع مدينة برشلونة، جدلاً واسعاً في العديد من وسائل الإعلام الإسبانية والأوروبية عموماً، وسط استياء الحكومة المحلية في مقاطعة كاتلونيا من تعاطي بعض اللاعبين للكحول خلال الاحتفالات في الأماكن العامة.



وأظهرت صور نشرتها الصحافة الإسبانية شجاراً خشناً بين سونغ وبيكيه فوق الحافلة المكشوفة التي طافت باللاعبين شوارع برشلونة، وفيها رد لاعب الوسط الكاميروني بصفعة قوية في وجه بيكيه، قبل أن يتدخل زملاؤهم وينجحوا في فض الاشتباك قبل تطوره.



وتمكن من قائد الفريق الكاتلوني كارليس بويول والحارس فيكتور فالديز، وعدد آخر من اللاعبين، من السيطرة على الموقف وفصل اللاعبين عن بعضهما البعض، قبل أن تستمر الاحتفالات الصاخبة بمزيد من تناول الكحول والحركات الصبيانية، ولاسيما من بيكيه.



واستفزت احتفالات برشلونة غير المألوفة حكومة كاتلونيا الاقليمية، والتي طالبت بحظر تعاطي الكحول على لاعبي الكرة في الاحتفالات العامة، وأكدنائب المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات في وكالة الصحة العامة بالحكومة، جوان كولوم، أن استعراض الفريق في شوارع برشلونة "كان عرضاً متواضعاً".



ونقلت تقارير صحافية عن كولوم قوله: "الصورة الرائعة للإدارة التي حظرت التدخين وتعاطي الكحوليات في الاستاد تنهار بشكل واضح عندما ترى هذاالاحتفال"، قبل أن يتساءل: "هل هذه هي الطريقة المثلى للاحتفال بلقب؟".



وأضاف: "هذا السلوك يعطى صورة سلبية، بل إنه سلبي بالنسبة للاعبين أنفسهم.. لابد أن نحاول جميعاً تقليل التسامح العام مع الكحول، من يريد فليشرب، لكن عليه وهو يفعل أن يعي العواقب السلبية وأن المشهد العام يؤثر على سلوك الأطفال".