مدرب سابق لـ"مانشستر سيتي": تعاقدوا مع "مورينهو"

أسدى مدرب سابق لمانشستر سيتي الإنجليزي نصيحة لملاك وإدارة ناديه، تتمثل في ضرورة التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو.

وقال المدير الفني السابق للسيتي براين هورتون أنه يتوجب على مانشستر سيتي التعاقد مع مورينهو خلفا للايطالي مانشيني الذي أقيل من منصبه الاثنين الماضي.

وقال هورتون في تصريحات تلفزيونية لشبكة سكاي سبورت إن التعاقد مع مورينهو سيكون مكسبا إعلانيا كبيرا ورائعا لمشروع مثل مانشستر سيتي، موضحا أن المدرب البرتغالي هو الأنسب لقيادة السيتي.

وتأتي تصريحات هورتون في الوقت الذي سرت فيه أنباء صحافية عن وجود اتفاق مبدئي بين السيتي والمدرب التشيلي مانويل بيلغريني لتولي تدريب الفريق الإنجليزي مطلع الموسم المقبل.

وأكد المدير الفني السابق للسيتي أنه لا ينتقص من حق بلغريني كونه مدربا جيدا، لكن اختيار مورينهو أنسب للفريق، خصوصا وأنه سيترك ريال مدريد الموسم الحالي.

وتابع: "إن مورينهو يملك شعبية جارفة في العالم، ويتردد اسمه في كل مكان، والتعاقد معه سيفيد السيتي بشكل كبير في شتى النواحي الإعلانية والفنية والكروية".

وتأتي تلك التصريحات أيضا في ظل وجود اتفاق مبدئي أيضا لتولي مورينهو تدريب فريقه القديم تشلسي الذي يسعى بقوة لاستعادة مورينهو.

وكانت تقارير صحافية إنجليزية قد أشارت إلى أن تشلسي سوف يمنح مدربه المقبل (100) مليون يورو للانفاق على الفريق وتدعيم صفوفه، في إشارة منها لمورينهو الذي تشير كل التوقعات لعودته لتدريب تشلسي.