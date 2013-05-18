مشجعون "يُسقطون" طائرة في الملعب.. تحفيزاً لـ"لاعبيهم"

ابتكر بعض مشجعي نادي الاتحاد السعودي وسيلة غير مألوفة لتحفيز لاعبيهم على الفوز، قبيل مباراة الفريق أمام الفتح في ذهاب الدور ربع النهائي كأس الأبطال، حيث أرسلوا طائرة هيلوكبتر" الكترونية صغيرة لهم داخل أرض الملعب تحمل رسالة تطلب منهم تحقيق الفوز.



وفوجئ لاعبو "النمور" خلال عمليات الإحماء التي سبقت المباراة بطائرة صغيرة - صفراء اللون كما هو شعار النادي- تحمل رسالة موجهة إليهم،تحثّهم على تحقيق الفوز والمضي قدماً في البطولة حتى التتويج بلقبها.



وسارع اللاعبون لتفقد الطائرة وأخذ الرسالة منها لقراءتها، قبل أن يعاودوا عملية الاحماء للمباراة، ويبدو أن الطريقة أتت ثمارها، إذ تمكن الفريق من الخروج منتصراً على الفتح بطل الدوري بهدفين نظيفين بعد أداء مميز.



ووجدت فكرة مشجعي الاتحاد تفاعلاً كبيراً من أنصار النادي السعودي عبر المنتديات الرياضية وشبكات التواصل الاجتماعي، ورأى كثيرون أن النادي الذي يحمل لقب "العميد" يحظى بحب جارف بين جماهيره التي تحرص على التفنن بمآزرته حتى في حال تراجع مستواه.



وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مدينة مكة، حضوراً جماهيراً كبيراً من أنصار الاتحاد الذين حرصوا على دعم فريقهم طوال فترات اللقاء بحماس شديد، رغم بعد الملعب عن مدينة جدة والعناء الكبير الذي يتكبدونه من أجل الوصول إليه.