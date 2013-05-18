نيوكاسل مستعد للتعاقد مع "روني" لإحياء أسطورة "جاسكوين"

كشفت تقارير صحافية إنجليزية أن مالك نادي نيوكاسل الإنجليزي مايك أشلي يخطط لإطلاق مزايدة مالية ضخمة من أجل الحصول على خدمات مهاجم مانشستر يوناتيد والمنتخب الانجليزي واين روني، وضمه لصفوف الفريق بدءا من الموسم المقبل.



وقالت صحيفة "الميرور" الإنجليزية أن مالك نيوكاسل يريد التعاقد مع روني في خطوة منه لإحياء أسطورة النادي بول جاسكوين في حقبة الثمانيات، حين لعب الأخير مع الفريق وقاده ليكون واحدا من أقوى الفرق المنافسة في إنجلترا.



وسيواجه نيوكاسل صعوبة في التعاقد مع روني في ظل التهافت الكبير للعديد من الأندية العريقة أوروبيا ومحليا كأرسنال وتشلسي، وريال مدريد الإسباني ومواطنه برشلونة، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني وغيرها من الأندية التي تسعى بقوة لضم روني لصفوفها.



وتشجعت الأندية الأوروبية والمحلية للإقدام على خطوة التعاقد مع روني، في ظل ما كشف عنه السير أليكس فيرغسون الذي أكد أن روني طلب منه الرحيل رسميا عن مانشستر يوناتيد الموسم المقبل.



ويريد مالك نيوكاسل التعاقد مع روني كونه يمتلك حضورا جماهيريا كبيرا علاوة على مهاراته في الوسط والهجوم، معتبرا أن روني سيفيد النادي وسيكون بمثابة دفعة قوية للفريق كرويا ودعائيا وماليا.



وقد ينطلق نيوكاسل للمزايدة المالية لجلب روني ومقارنته لجاسكوين، خصوصا وأن روني يعتبر جاسكوين بمثابة مثله الأعلى في كرة القدم، حيث استفاد من تواجده في أكاديمية إيفرتون التي تخرج منها روني.

