"أنانية" تيري.. تثير سخط "الإنجليز"

سخرت وسائل الإعلام الإنجليزية من قائد فريق تشلسي الإنجليزي جون تيري، بسبب تصرفاته المتكررة وأنانيته المفرطة في التعامل مع زملائه، خصوصا بعد إصراره على تسلم كأس الدوري الأوروبي الذي توج فريقه بلقبه للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه، الأربعاء الماضي، على بنفيكا البرتغالي.

ووصفت العديد من الصحف الإنجليزية تيري بالشخص " الأناني"، بعد محاولاته المتكررة خلال مراسم التتويج، لرفع الكأس قبل بقية زملائه، وإظهار نفسه بالبطل الخارق الذي قاد الفريق للفوز.

واستهجنت تصرف تيري الذي بدا خلال متابعته المباراة وهو يرتدي بدلة أنيقة، قبل أن يخلعها ويرتدي قميص فريقه، وينازل زملاءه للاستحواذ على الكاس والظهور أمام عدسات المصورين.

واعتبرت تلك الصحف أن تيري أظهر أنانية مفرطة حين حاول الظهور دون وجه حق قبل زملائه الذين بذلوا مجهودا كبيرا خلال المباراة، ونجح في ذلك واستحوذ على الكأس أكثر من مرة والتقط بها صورا عديدة أمام الصحافيين.

وكان جون تيري قد غاب عن المباراة النهائية بعد اصابته بالتواء في الكاحل خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي، ليسجل غيابه الثاني على التوالي في نهائي أوروبي بعدما غاب عن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بسبب الإيقاف عندما فاز تشلسي على بايرن ميونيخ وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.