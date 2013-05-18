"تركي" يفي بـ"وعده".. ويقص "شعره" بعد تجاوز الريال

أوفى صانع الألعاب الدولي التركي ولاعب أتلتيكو مدريد، أردا توران بالعهد الذي قطعه على نفسه قبل المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، والذي تمثّل بقص شعره وتغيير التسريحة التي اعتاد على الظهور بها إذا ما نجح "روخي بلانكوس" من الفوز على النادي الملكي.

ولم ينتظر توان كثيراً عقب المباراة التي حسمها أتلتيكو بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد، ونفذ وعده داخل غرفة تغيير الملابس في ملعب "سانتياغوبيرنابيو"، حيث طلب من أحد زملائه قص شعره الكثيف، ليظهر بشكل مختلف تماماً عمّا كان عليه في السابق.

وتولى ماريو سواريز زميل توران مهمة قص شعر اللاعب التركي خلال الاحتفالات الصاخبة للاعبي أتلتيكو بإحراز اللقب للمرة العاشرة في تاريخ النادي وبعد انتظار دام 16 عاماً.

وبرز توران بشكل لافت خلال المباراة ولعب دوراً هاماً في وسط ملعب أتلتيكو مدريد ليساهم بدور فاعل في تتويج الفريق باللقب، ومن المرجّح أن يحفّز هذا التتويج اللاعب على الاستمرار في الفريق بعد حديثه مؤخراً عن رغبته في الرحيل خلال الموسم المقبل.

وبدا توران واثقاً من التتويج على حساب ريال مدريد بالبطولة الثانية في إسبانيا خلال تصريحاته التي وعد فيها بقص شعره في حال الفوز، وقال عشية المباراة إن أتلتيكو سيدخل المواجهة وكله ثقة في التتويج سواء خلال 90 أو 120 دقيقة.