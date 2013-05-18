"عملاقا" إنجلترا.. يسعيان لضم المصري "ربيعة"

كشفت تقارير صحافية إنجليزية عن وجود اهتمام كبير من قبل نادي مانشستر يوناتيد بطل الدوري الإنجليزي، ومواطنه تشلسي بطل الدوري الأوروبي بمدافع المنتخب المصري الأول رامي ربيعة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقالت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أن اليوناتيد وتشلسي دخلا في منافسة مع أندية بوروسيا دورتموند الألماني ومواطنه شالكة، إلى جانب ليل الفرنسي، من أجل ضم قائد المنتخب المصري للشباب.



ويعتبر ربيعة -20 عاما – واحدا من أبرز اللاعبين الشبان الواعدين في القارة الإفريقية، حيث ذاع صيته مؤخرا بعد مساهمته في تتويج منتخب بلاده بكأس إفريقيا، وتأهلها لكأس العالم للشباب التي تقام في تركيا الشهر المقبل.



ونقلت الشبكة البريطانية عن المتحدث باسم شركة "اس أي ام" الشهيرة لتسويق اللاعبين بأن ربيعة الذي وقع عقدا مع شركته يفضل اللعب في الدوري الانجليزي.



في غضون ذلك، قال ربيعة إنه لن يتحدث عن أي عروض احترافية قبل أن يتماثل للشفاء من الإصابة التي يعاني منها، وقبل خوض غمار كأس العالم للشباب مع المنتخب المصري.



وأضاف ربيعة في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه قام بتأجيل كل الأحاديث عن احترافه، مطالبا الجميع بالدعاء له بالشفاء واللحاق بكأس العالم في تركيا.



ويلعب ربيعة في صفوف الأهلي المصري حيث سبق وأن مثله في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، بالإضافة للبطولات المحلية، كما سبق له وأن مثل المنتخب المصري الأول في خمس مباريات دولية.