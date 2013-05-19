أرسنال.. "يرافق" تشلسي.. إلى دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق تشلسي مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بينما يخوض أرسنال الدور التمهيدي للبطولة بعد تفوق البلوز على المدفعجية في احتلال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، في الجولة 38 الأخيرة من المسابقة.

وفاز تشلسي على ضيفه إيفرتون 2-1 فيما فاز أرسنال على ملعب مضيفه نيوكاسل يونايتد1-صفر، لينفرد تشلسي بالمركز الثالث برصيد 75 نقطة مقابل 73 نقطة لأرسنال في المركز الرابع.

وتأهل فريقا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مباشرة إلى دوري الأبطال بعد فوز الأول بلقب الدوري الإنجليزي واحتلال سيتي المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتأهل توتنهام بصفته صاحب المركز الخامس إلى الدوري الأوروبي، كما تأهل سوانزي إلى الدوري الأوروبي بصفته بطلا لكأس إنجلترا، كما تأهل ويغان للبطولة نفسها بصفته بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وهبطت أندية كوينز بارك رينجرز وريدينغ وويغان إلى دوري الدرجة الأولى بعد احتلالها المراكز الثلاثة الأخيرة.

وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه 5-5 بينما خسر مانشستر سيتي أمام ضيفه نورويتش سيتي 2-3وفاز توتنهام على ضيفه سندرلاند 1-صفر.

وتصدر الهولندي الدولي روبن فان بيرسي نجم مانشستر يونايتد قائمة الهدافين برصيد 27 هدفا.

وفي باقي المباريات فاز ويستهام يونايتد على ضيفه ريدينغ 4-2 وليفربول على ضيفه كوينز بارك 1-صفر وفولهام على مضيفه سوانزي سيتي 3-صفر وتعادل ويغان مع أستون فيلا 2-2وساوثامبتون مع ستوك سيتي 1-1.

