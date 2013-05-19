أوكلاند النيوزيلندي ..إلى مونديال الأندية

سجل أوكلاند سيتي النيوزيلندي هدفين خلال أربع دقائق في الشوط الأول ليهزم مواطنه ويتاكيري يونايتد الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين 2-1 وينتزع لقب دوري أبطال الأوقيانوس للمرة الثالثة على التوالي.



وضمن هذا الانتصار حصول أوكلاند على 500 ألف دولار على الأقل والتأهل لكأس العالم للأندية المقررة في المغرب في ديسمبر كانون الأول.



وضع آدم ديكينسون أوكلاند سيتي في المقدمة في الدقيقة 16 بعدما أخفق داني روبنسون حارس ويتاكيري في تشتيت تمريرة عرضية لعبها تاكويا ايواتا قبل أن يضاعف أليكس فنريديس الغلة بتسديدة بعيدة المدى من مسافة 30 متراً سكنت شباك روبنسون في الدقيقة 20.



وبعد الهدف الثاني استفاق ويتاكيري بطل نيوزيلندا وبدأ في شن العديد من الهجمات على مرمى أوكلاند ليتمكن في النهاية من تقليص النتيجة بعد أن افلت روي كريشنا من مصيدة التسلل في الدقيقة 39.



وبدلا من أن يراوغ تاماتي وليامز حارس أوكلاند مرر مهاجم فيغي الكرة إلى تشاد كومبيس الذي أودعها المرمى ليمنح ويتاكيري المنتمي لغرب أوكلاند بارقة أمل في تعديل النتيجة والفوز بأول ألقابه في دوري أبطال الأوقيانوس منذ 2008.



وضغط ويتاكيري من أجل ادراك التعادل في معظم فترات الشوط الثاني، بينما لعب أوكلاند على الهجمات المرتدة التي تسببت واحدة منها في حصول تيم مايرز لاعبى ويتاكيري على الإنذار الثاني وبطاقة حمراء في الدقيقة 59.



وهذا رابع لقب لدوري أبطال الأوقيانوس يحققه أوكلاند منذ انطلاق البطولة بشكلها الجديد في 2007 ليتأهل للمرة الثالثة على التوالي إلى كأس العالم للأندية التي ينافس فيها أبطال الاتحادات القارية الستة.



وأذهل نادي الهواة عشاق كرة القدم حينما صعد إلى دور الثمانية في كأس العالم للأندية عام 2009 كما قدم عرضاً قوياً في المباراة الوحيدة التي لعبها في اليابان العام الماضي.



وقال مدرب أوكلاند رامون تريبولتكس: "قدمنا مباراة رائعة. حفلت المباراة بالندية لكننا نجحنا في النهاية في اقتناص الفوز."

وتابع: "سنستمتع بوقتنا الآن وبعدها نفكر في كأس العالم للأندية في المغرب