اقبض من دبش!

اذا كان منطق رئيس النادي العربي السيد جمال الكاظمي بهذا الشكل وبان العربي لن يتقدم باحتجاج رسمي على حكم مباراة فريقة امام الاتحاد الجزائري في نهائي بطولة كأس الاتحاد العربي والتي خسرها بفعل فاعل ومع سبق الاصرار والترصد لان ذلك في رأي بوطلال لن يجدي نفعا.

واذا كان رئيس اتحاد العديلية الشيخ الدكتور طلال الفهد هدد بانه سييييييتحرك لاثارة الموضوع ومتى عندما يعقد اجتماع لعمومية اتحاد كرة القدم العربي ومتى بعد شهر من الان لا وبشرط تلقيه تقريرا من ادارة العربي يفيد بوجود ظلم على فريقه في النهائي المشؤوم!

يا سلام على مواقف القيادات الرياضية الكويتية التي تنكس الراس والتي تتسم بعدم المبالاة والضعف والوهن والرداة وتسطيح وتبسيط الامور حتى وان كانت على حساب كرامة وسمعة فرقنا وانديتنا الرياضية نعم قمة الاستخفاف بمشاعر الجماهير واللاعبين.

والله لو ان فريقا كرويا يمثل السعودية أو قطر او الامارات تعرض لما تعرض له فريق العربي الكويتي لقامت الدنيا ولم تقعد لدى اتحاداتها الكروية واعلنت فرق انديتها التضامن مع فريق بلدها المظلوم وطالبت بانسحابها الرسمي من البطولات العربية غير مأسوف عليها ولوجد فزعة شعبية وجماهيرية واعلامية غير مسبوقة ولكانت هناك مواقف رجولية تصل الى مسامع الاتحاد العربي المتهالك ولكن في الرياضة الكويتية فمثل هذه الامور عادية ولا ترقى للمساءلة او حتى تسجيل موقف يحفظ حقوق اي فريق كويتي مظلوم تحكيميا وجسديا وجماهيريا هكذا نحن وهكذا عودونا كبار المسؤولين عن الرياضة في البلد من لجنة اولمبية ومرورا باتحادات رياضية وانتهاء بالاندية الرياضية شعارهم صار (طوف... وما عليه وخيرها بغيرها... حاول تنسى... سنعمل وسنسوي وبالخير خرطي بخرطي واقبض من دبش!!)!

مالت على قيادات رياضية ورقية بوربع بهذا التفكير وهذا النهج والمستوى اللي يقص الوجه من تصريحات تفشل... وصج اللي ما عنده ظهر ينطق بسنه بساعة على ظهره وهيك رياضة بدها هيك قيادات وتلومون خليل جلال واشكاله عندما يضربون فرق انديتنا ومنتخباتنا هم يعرفون ردة فعل قياداتنا الرياضية ولذلك يتصرفون معنا بهذا الشكل ويدوسون في بطننا لان لحمنا الرياضي في هذا الزمن الأغبر اصبح حلالاً للي يسوى واللي ما يسوى!

آخر كلام

أطرش بالزفة!!



نقلاً عن "الراي" الكويتية