تيفيز يفتح الباب أمام انضمامه لموناكو الفرنسي

أكد اللاعب الأرجنتيني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، كارلوس تيفيز استعداده لقبول عرض نادي موناكو الفرنسي رغم اعترافه في نفس الوقت برغبته في مواصلة مساره الاحترافي ضمن تشكيلة "السيتيزن".



وقال تيفيز في تصريح لقناة "تي أف 1" الفرنسية، اليوم الأحد: "بالنسبة لي فان موناكو يعتبر أحد أكبر الأندية في فرنسا.. وأنا جد معجب بالمشروع الرياضي الذي هو في صدد إنجازه..وليس عندي أي مانع باللعب في الدوري الفرنسي".



ويعتبر كارلوس تيفيز أحد ركائز هذا المشروع الذي يسعى نادي موناكو لتحقيقه بداية من الموسم الكروي المقبل من خلال استقطاب العديد من نجوم كرة القدم العالمية تحسباً لبناء فريق كبير قادر على لعب الأدوار الرئيسية في الدوري الفرنسي المقبل، معتمداً في ذلك على الأموال الضخمة التي ينوي ضخها في الخزينة، مالك النادي، الملياردير الروسي ديمتري ريبولوفليف.



ورغم فتحه الباب أمام الانضمام لنادي موناكو، بداية من الصيف المقبل، فان تيفيز نفى أن يكون قد تلقى أي اتصال رسمي من مسؤولي الفريق الفرنسي، مبدياً في نفس السياق رغبته في البقاء ضمن فريق مانشستر سيتي لموسم آخر على الأقل، حيث قال: "إلى غاية اللحظة لم أتحدث مع أي مسؤول من نادي موناكو كما أني لا زلت مرتبطاً مع السيتي لعام آخر.. وأنا جد سعيد باللعب في الببريمرلي".



وكانت صحيفة "ليكيب "الرياضية الفرنسية قد ذكرت، في الأسبوع الماضي، أن نادي موناكو قد تقدم كثيراً في ملف المهاجم الدولي الأرجنتيني كارلوس تيفيز. وأوضحت أن مسؤولي هذا الفريق توصلوا لاتفاق مبدئي مع تيفيز لتدعيم فريق الإمارة بداية من الصيف المقبل، في انتظار الاتفاق مع إدارة نادي مانشستر سيتي حول قيمة تسريح نجمهما الأرجنتيني بحكم أن اللاعب لا يزال مرتبطاً مع فريق "السيتيزن" بعقد إلى غاية يونيو 2014.



وبحسب نفس المصدر فان تيفيز سيتقاضى راتب ضخم بقيمة 10 ملايين يورو سنوياً.



ويعد نادي موناكو الفريق الوحيد لإمارة موناكو، المستقلة ذاتياً عن فرنسا. و قد هبط قبل سنتين إلى الدرجة الثانية للدوري الفرنسي لكرة القدم، ولكنه ضمن رسمياً العودة إلى الدرجة الأولى ( ليغ1) بعد تصدره ترتيب دوري الدرجة الثانية.



والملياردير الروسي ديمتري ريبولوفليف هو مالك ورئيس نادي موناكو منذ شهر ديسمبر 2011. وقد فضل الاستقرار في هذه الإمارة الصغيرة بسبب الإعفاء الضريبي الذي تتميز به مقارنة ببقية بلدان العالم.