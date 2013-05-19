حارس أتليتكو.. "يهين" ريال مدريد

أثار البلجيكي كورتوا حارس مرمى نادي أتليتكو مدريد غضب جماهير ريال مدريد، بعدما وصف فريقهم بأوصاف مهينة ردا منه على الإصابة التي تعرض لها أثناء المباراة من قبل جماهير الريال التي قذفته بـ"قداحة" لتوقعه على الأرض.



وعلى الرغم من أن زملاءه اللاعبين حاولوا الابتعاد عن استفزاز جماهير الريال بعد فوز فريقهم بنهائي الكأس، إلا أن الحارس البلجيكي أصر على أن يأخذ المايك أثناء احتفالات فريقه في مبنى الحكومة الإقليمية الإسبانية في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد، وبدأ يردد أهازيج استفزازية لجماهير النادي الملكي تمثلت في الأغنية الشهيرة لأتليتكو مدريد "اقفز.. اقفز.. أيها الكنغر الصغير.. واركل مؤخرة جماهير الريال".

وتفاعل رئيس النادي انريكي سيريزو مع أهازيج الحارس البلجيكي إذ انخرط في الضحك المتواصل أمام جميع المشجعين ووسائل الاعلام، مما أثار حفيظة جماهير ريال مدريد.



يذكر أن كورتوا لعب دورا بطوليا في تتويج (الروخوبلانكوس) بالكأس بعد تصديه الإعجازي أمام أوزيل، بالإضافة إلى تصدياته الرائعة أمام رونالدو وبنزيمة.



