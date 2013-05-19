مانشيني.. "يودع" جماهيره على طريقته "الخاصة"

ابتكر المدير الفني الايطالي روبرتو مانشيني الذي أقيل من منصبه في تدريب مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي، الأسبوع الماضي، طريقة جديدة لوداع جماهير فريقه الإنجليزي، خصوصا وأنه لم تتهيأ له فرصة وداعهم في الملعب.



وعمد مانشيني إلى نشر صفحة كاملة في صحيفة "مانشستر ايفنينج نيوز" الشهيرة في مانشستر، مرصعة بصورته وبالألقاب والكؤوس التي توج فيها مع الفريق.



وشكر المدير الفني المقال جماهير مانشستر سيتي على دعمها الكبير له خلال الفترة التي قضاها مدربا للفريق الانجليزي.



وكتب مانشيني الذي كانت تربطه علاقة جيدة بجماهير النادي:" ثلاثة أعوام لا تنسى مع جماهير مانشستر سيتي ..ستكونون دائما في قلبي.. تحياتي.. روبرتو مانشيني".



وكان مانشستر سيتي قد أقال، الاثنين الماضي، مانشيني، وذلك بعد قرار اتخذ بإجماع مالك النادي ورئيسه ومجلس الإدارة، ضمن عملية تقييم نهائي للموسم، خصوصا وأن الفريق فشل في تحقيق أهدافه المنشودة التي رسمها منذ بداية الموسم باستثناء التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.



وجاء قرار إقالة مانشيني – الذي كان متوقعا- بعد يومين فقط من خسارة نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ويغان أتلتيك الذي هبط لاحقا لدوري الدرجة الأولى.



وتعاقد مانشيني مع مانشستر سيتي في ديسمبر 2009 خلفا لمارك هيوز، ونجح خلال تلك الفترة في التتويج بكأس إنجلترا 2011 وبالدوري الانجليزي 2012 .