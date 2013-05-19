مورينهو"يرحل".. وأنشيلوتي الأقرب لخلافته

المصدر: مدريد –د ب أ – فرانس برس

ذكرت صحيفة "ال موندو" اليوم الأحد بأن فرص رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو عن تدريب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، قد تزايدت بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة "على ما يبدو أن جوزيه مورينهو لن يعود إلى المنطقة الفنية لريال مدريد في الموسم المقبل".

ووفقا للصحيفة فإن الهزيمة أمام أتليتكو مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا بجانب تراجع نتائج الفريق وخروجه خاليا الوفاض سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بجانب توتر علاقته بالعديد من نجوم الفريق، هي أسباب دفعت إدارة النادي في التفكير بشكل جدي لإيجاد خليفة للمدرب البرتغالي.

وذكرت"ال موندو" أن اجتماع لمجلس إدارة نادي ريال مدريد سيعقد غدا الاثنين لمناقشة إمكانية الاستغناء عن خدمات مورينهو بشكل فوري.

وفاز مورينهو مع ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا ولقب الدوري ولقب كأس السوبر، منذ قدومه إلى الفريق في 2010.

وقد يلجأ ريال مدريد إلى البرتو توريل مدرب الفريق الثاني بالنادي ليقود النادي في آخر مباراتين من عمر الموسم، أمام ريال سوسيداد وأوساسونا، في حال الاستقرار بشكل نهائي على الإطاحة بمورينهو.



أنشيلوتي الأقرب لخلافته



إلى ذلك أبقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الشكوك حول ترك فريقه بارس سان جيرمان قائمة بعد أن قاده إلى لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، مشيرا إلى أن الايام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات مع ادارة النادي حول مستقبله.



وقال أنشيلوتي"سنجتمع في الأيام القليلة المقبلة للبحث بشأن مستقبلي".



ويرتبط انشيلوتي بعقد مع النادي الفرنسي حتى 2014، ولكن تقارير عدة تحدثت عن اتجاه قوي لانتقاله للإشراف على ريال مدريد الاسباني خلفا للبرتغالي جوزيه مورينهو الذي قد يعود بدوره لقيادة تشلسي الإنجليزي.



وتابع المدرب الايطالي "اذا كان كل شيء واضحا فإننا سنعلن القرار من دون أي مشكلة"، مضيفا "بالنسبة لي فأنا ما زلت أحتفل بلقب الدوري وبعد ذلك سنفكر في المستقبل".



وقاد أنشيلوتي باريس سان جيرمان الى احراز لقب بطل الدوري الفرنسي للمرة الاولى منذ عام 1994.



وفي حين أن رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصل الخليفي قال عقب التتويج بلقب الدوري "نحن متمسكون بخدمات أنشيلوتي، يمتد عقده لعام آخر ونحن ملتزمون بالعقد، وهو كذلك مطالب بالالتزام بالعقد"، فإن الصحف الإسبانية تحدثت عن انتقال وشيك للمدرب الى مدريد.



والمشكلة التي قد تعرقل انتقال أنشيلوتي الى ريال مدريد هي قيمة البند الجزائي المذكورة في العقد مع باريس سان جيرمان، إذ ان الصحف الاسبانية كشفت ان النادي الملكي الذي خرج هذا الموسم خالي الوفاض يفضل أن يأتي المدرب الايطالي بعد تفاهم مع ناديه على فسخ العقد بينهما من دون ان يضطر الى دفع ما يترتب على ذلك.



من جهة أخرى، أشاد أنشيلوتي باللاعب الانجليزي المعتزل ديفيد بيكهام الذي احترف في الأشهر الأخيرة في صفوف الفريق الباريسي.



وقال "إنه لاعب كبير قرر أن ينهي مسيرته"، مضيفا "أنهى بيكهام مسيرته كلاعب، وربما يبدأ رحلة أخرى كمدرب".



وتابع "أنا فخور بأنني أشرفت على لاعب رائع ومحترف قدم صورة جميلة عن كرة القدم، فانا أكن له كل الاحترام".