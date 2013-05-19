هدف "مُلغى".. يكشف التلاعب بمباريات الدوري الإسباني

أثار الخطأ الفادح لمساعد الحكم الفاريز ايزكييردو، في مباراة إشبيلية وريال سوسيداد، أمس السبت، على ملعب رامون سانشيز معقل النادي الأندلسي في الأسبوع الـ 36 من منافسات الدوري الإسباني، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الإسبانية.

وكان الحكم الإسباني قد أخطأ بإلغاء هدف صحيح على إشبيلية ليبدد أحلامهم في التعادل مع فريق ريال سوسيداد، حيث احتسب الفاريز تسللا على التشيلي ميديل لاعب إشبيلية الذي كان بعيداً كل البعد عن آخر مدافع في فريق ريال سوسيداد كما أظهرته الكاميرات والإعادة التلفزيونية، لتنتهي المباراة بفوز ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 ليفتح المجال أمام جميع التكهنات حول التلاعب في مباريات الجولات الأخيرة في الدوري الإسباني مثلما أوضح رئيس ديبورتيفو لا كورونا منذ أسابيع.

ويتنافس ريال سوسيداد مع فريق فالنسيا الإسباني على المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا إذ يتساوى الفريقان بالنقاط اذ يمتلك كل من الناديين 62 نقطة في جعبته بعد فوزهما الأول علي إشبيليه وفوز الأخير على خيتافي أمس.