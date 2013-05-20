بطولة آسيا: الشباب والأهلي على بعد خطوة من ربع النهائي

يملك الشباب والأهلي "السعوديان" فرصة مثالية لبلوغ الدور الربع نهائي لدوري أبطال اسيا، عندما يستضيفان الثلاثاء على التوالي الغرافة والجيش "القطريان" في افتتاح مباريات إياب الدور الثمن نهائي من البطولة الآسيوية، وتبدو فرص الفريقين السعوديين أقوى بعد فوز الشباب على الغرافة 2-صفر، وتعادل الأهلي مع الجيش 1-1 على أرض الفريقين القطريين، ويستضيف الثلاثاء اف سي سيول الكوري الجنوبي بكين غوان الصيني وبونيودكور الأوزبكي بوريرام التايلاندي، على أن تختتم مباريات الإياب الأربعاء بأربع مباريات أخرى يحل في أهمها الهلال السعودي ضيفا على لخويا القطري والشباب الاماراتي على الاستقلال الايراني.



وإذا لم تحدث مفاجآت فسيكون الأهلي وصيف بطل آسيا والشباب الأقرب لدور الثمانية وبعد اسبوع واحد من انطلاق دور الستة عشر الذي عاد ليقام بنظام الذهاب والإياب بدلا من مباراة واحدة على أرض متصدر المجموعة يبدو الأهلي والشباب مرشحين فوق العادة للتقدم في البطولة.



وكما كان الأهلي والشباب هما أول المتأهلين لدور الستة عشر قبل جولتين على نهاية دور المجموعات اقترب الفريقان السعوديان من التقدم بالمسابقة بعدما عاد كل منهما بنتيجة إيجابية من قطر ذهابا.



وسيخوض الأهلي مواجهة قوية مع ضيفه الجيش القطري في مكة المكرمة .. وتكمن صعوبة المباراة في إصابة ثنائي الهجوم عماد الحوسني وبدر الخميس في لقاء الذهاب وعدم التأكد بعد من تعافيهما لخوض لقاء الإياب.. ليلحقا بالبرازيلي فكتور سيموس الذي سيغب حتى نهاية الموسم، وربما يلجأ المدرب الصربي اليكس ايليتش إلى الاعتماد على الشاب مصطفى بصاص في مركز المهاجم أو عبدالرحيم الجيزواي كما فعل في لقاء غريمه الشباب في الأبطال على أن يسانده من الخلف صانع اللعب البرازيلي برونو سيزار صاحب التسديدات القوية، وحققت هذه الطريقه الفوز للأهلي على الشباب بهدف دون رد.. وعلى الرغم من عودة المياه لمجاريها بين الأهلي وعيسى المحياني إلا أنه من غير الوارد الزج به.



وكان الأهلي تقدم في لقاء الذهاب على الجيش بهدف قبل أن يضطر أليكس إلى إجراء ثلاثة تغييرات اضطرارية ليتأثر الفريق بشكل سلبي ويستقبل هدف التعادل ولكن الجيد للأهلي أنه يكفيه التعادل السلبي للتأهل.. وقلل أليكس من تأثير النقص وقال قبل المباراة: "فريقنا جاهز لكل الاحتمالات ، وسنلعب المباراة غير مباليين بالغيابات التي فرضتها الإصابات التي تعرض لها اللاعبون المهاجمون بالفريق".



وتابع :" أملك عدداً من النجوم القادرة على تعويض أي نقص، ويمكن توظيفهم حسب ظروف كل مباراة.. وفي كل الأحوال نحن جاهزون لكل الاحتمالات".



وفي المقابل يحلم الجيش بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بتكرار تألقه خارج أرضه عندما فاز على تراكتور سازي الإيراني 4-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مطلع الشهر الجاري ليخرج لأول مرة بالنقاط الثلاث من أرض مستضيفه في ظهوره الأول في البطولة.. واعتبر مدرب الجيش الروماني لوسيسكو وصول فريقه إلى هذه المرحلة من دوري أبطال آسيا انجازا له، قياسا على أنها المشاركة الاولى للجيش في البطولة.. مشددا على أنهم سيلعبون مباراة الرد بلا ضغوط وقال: "سأعتمد على تأمين دفاعاتي حتى لا يتلقى مرماي هدفا يصعب من مهمتنا، على أن نعتمد على المرتدات السريعة لمباغتة الأهلي".





الشباب مع الغرافة



وفي الرياض تبدو فرص الشباب السعودي وافرة لتجاوز الغرافة القطري بعد أن فاز عليه في الدوحة 2-1.. على الرغم من أن الفريق سيتأثر من غياب مهاجمه ناصر الشمراني صاحب هدف الفوز ذهابا بسبب الإصابة.. ولكن يكفي الشباب الفوز او التعادل او حتى الخسارة بهدف دون رد لعبور الغرافة.. وأمام ذلك أبدى مدرب الشباب البلجيكي ميشيل برودوم رضاه عما قدمه فريقه في لقاء الذهاب أمام الغرافة القطري، مشيرا إلى أنه حقق المهم.. وقال في المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة: "نتعرض لضغط مباريات بخلاف فريق الغرافة الذي يقضى فترة راحة كبيرة"، مشيراً إلى أنه طالب اللاعبين بالتضحية خلال الفترة المقبلة لأن الفريق لديه مباريات حاسمة.. وعن مدى جاهزية اللاعب ناصر الشمراني، قال: "في مركز رأس الحربة لدينا 3 عناصر يمكن أن تكون أساسية في أي مباراة، استراتيجية المباراة جاهزة لكن التشكيلة غير جاهزة، ربما أضعها قبل المباراة بساعات، لأنها تعتمد على جاهزية اللاعبين ومدى قدرتهم على العطاء بنسبة 100%".

