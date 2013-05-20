بينتيز.. يقاطع احتفالات "تشلسي"

أعلن المدير الفني لتشلسي الانجليزي رافائيل بينتيز أنه لن يحضر الاحتفالات التقليدية التي يقيمها النادي اللندني نهاية الموسم، مؤكدا أن سبب عدم حضوره لها لأنه لا يحب المجاملات.



وقال بينتيز في تصريحات نشرتها صحيفة "الصن" الإنجليزية إنه لن يحضر أيضا كي يعطي فرصة للمدرب الجديد للفريق والذي يعرفه الجميع – حسب قوله- من أجل حضوره.



وقدم المدير الفني الاسباني اعتذاره لمجلس ادارة النادي الانجليزي عن عدم حضوره لأنه لن يكون متفرغا بعد انتهاء تعاقده، وبسبب انشغاله بأشياء أخرى.



وأنهى بينتيز، أمس الأحد، مشواره القصير مع تشلسي والذي بدأه في نوفمبر الماضي، خلفا للايطالي، حيث قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، علاوة على نجاحه في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب بنفيكا البرتغالي.



وأدى المدير الفني الاسباني مهمته على أكمل وجه، رغم الصعوبات التي واجهها من قبل جماهير النادي اللندني التي لم ترحب به منذ قدومه، حيث لم يكن اختياره لخلافة الايطالي دي ماتيو محط شعبية لدى جمهور تشلسي الذي صفق له فقط عقب تتويجه بالدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.



ولم يعلن تشلسي الانجليزي حتى الآن اسم مدربه الجديد، رغم أن البرتغالي جوزيه مورينهو يبدو المرشح الأوفر حظا للعودة، في حين رشحت تقارير صحافية اسبانية وانجليزية بينتيز لتولي تدريب إيفرتون أو ملقة الاسباني.