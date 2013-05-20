تشلسي.. يقترب من ضم بديل قائده "تيري"

أعلن نادي تشلسي الانجليزي أنه ينوي الدخول في مفاوضات مع نظيره شالكة الألماني من أجل الحصول على خدمات مدافعه اليوناني كيرياكوس بابادوبولوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت مجلة "بيلد" الألمانية الشهيرة أن النادي الانجليزي وجد في بابادوبولوس كافة الصفات التي يريدها لتعويض قائده جون تيري -32 عاما - الذي سيترك الفريق الانجليزي، خصوصا بعد فشله في حجز مكان أساسي له في تشكيلة تشلسي.



ويمتلك المدافع اليوناني بابادوبولوس - 21 عاما- عقدا يمتد لغاية صيف عام 2016، مع نادي شالكة الذي وضع مبلغا يقدر بـ (17) مليون يورو نظير الاستغناء عنه لأي ناد يرغب في ضمه لصفوفه.



وسيجد تشلسي منافسة كبيرة من قبل العديد من الأندية الانجليزية وغيرها التي تسعى للتعاقد مع المدافع اليوناني.



وكانت تقارير صحافية إنجليزية قد كشفت أن بابادوبولوس قد يكون محل صراع محتدم بين الأندية الإنجليزية بانضمام تشلسي لمانشستر يوناتيد وجاره السيتي، في إطار سعيهم لضمه، بالإضافة الى أندية ميلان الايطالي وزينت الروسي.



ويعد بابادوبولوس من أفضل المدافعين الصاعدين في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث نجح بقوة في فرض نفسه مع شالكة، لما يمتلكه من قدرات وإمكانيات عالية خصوصا في الكرات العالية والمواجهات الفردية.



وكان بابادوبولوس قد تألق بشكل لافت مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية الماضية، ولفت الأنظار له بشدة، بسبب مستوياته التي قدمها مع المنتخب اليوناني.