جولة ملتهبة!

لافت جداً، أن أحداً لم يتمكن من فرض سيطرته على كل المسابقات، لا في قطر ولا في السعودية ولا في الإمارات.

دوري نجوم قطر كان من نصيب السد، ومالت كأس ولي العهد الى أحضان لخويا على حساب السد 3/2، وسقط السد أمام الريان في نهائي كأس الأمير 1/2.. ويبقى السؤال: لماذا أفلتت الثلاثية من السد بالذات في الأمتار الأخيرة؟.

وفي السعودية، توج الهلال بطلاً لكأس ولي العهد بعدما تخطى النصر في النهائي، ثم توج الفتح بطلاً للدوري للمرة الأولى في تاريخه.. أما في كأس الملك للأبطال فإن الفتح صار خارج اللعبة الى حد بعيد بعدما سقط امام الاتحاد صفر/2 في ذهاب نصف النهائي، كما حقق الأهلي فوزاً بالحد الأدنى وبهدف يتيم على الشباب.

وفي الإمارات، وبعد فوز العين بالدوري، انتزع عجمان كأس اتصالات على حساب الجزيرة 2/1، وسيواجه الشباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة في 28 الجاري.

* ما هو وضع الفرق القطرية والسعودية والإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا، عشية مباريات الإياب للدور الثاني؟.

يمكن القول إن وضع الشباب دبي ميؤوس منه إلا إذا تفوق على الاستقلال 3/صفر أو 4/1 أو 5/2 (..) في طهران، باعتبار أن الفريق الإماراتي تأخر 2/4 ذهاباً.

ولم تحسم القمم القطرية – السعودية الثلاث، ولكن من حقق نتيجة جيدة ذهاباً يتمتع بالأفضلية إياباً حتى لو كانت أفضلية بسيطة.. على الغرافة أن يعوض خارج قواعده خسارته امام الشباب 1/2 في الدوحة فيفوز بفارق هدفين في الرياض.. وعلى الجيش أن يجدد تعادله مع الأهلي 1/1 في جدة ليتم الاحتكام الى ركلات الترجيح أو أن يتعادل 2/2 أو أن يفوز بأي فارق.. أما لخويا، فعليه أن يلجم الهلال في الدوحة بعدما هز شباك الزعيم بهدف واحد في الرياض.. عموماً، فإن ما أسفرت عنه مباريات الذهاب يشير الى أي درجة هناك تكافؤ في المستوى والى أي درجة ستكون مباريات الإياب ملتهبة.

وفي الشرق، فإن كلاً من كاشيوا رايسول الياباني وغوانغجو الصيني في وضع ممتاز لبلوغ ربع النهائي، وبدرجة أقل بونيودكور الأوزبكي وسيول الكوري.. أي 4 فرق من 4 دول مختلفة.

* يندر أن تجمع صحف اسبانيا الرياضية على أمر واحد.. ليس غريباً أن تنادي «سبورت» بإقالة جوزيه مورينيو خلال الأسبوع الحالي في عددها الصادر صباح الأحد باعتبار أنها تتبع المعسكر البرشلوني.. ففي الصباح ذاته نهجت «ماركا» النهج ذاته وهي التي تتبع المعسكر المدريدي.. وسواء ترك مورينيو ريال مدريد بعد يوم واحد أو أسبوع واحد فإنه لن يستمر الى ما بعد مطلع يونيو حسب ما تمنت «ال موندو» البرشلونية، في حين توقعت «آس» المدريدية أن يعلن الطلاق بين الطرفين مع نهاية الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري.

العائلة الكروية الإسبانية زهقت من مورينيو وطفشت، ورئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز لم يعد مهتماً بهذا الذي من فرط غطرسته أطلق على نفسه يوماً ما «سبيشيل وان» لاعتقاده أنه لا يخطئ تماماً كالولاعة التي تساوي مئات الدولارات، وأنه قادر على أن يشيل «الزير من البير» وكأنه نسخة برتغالية من ابي زيد الهلالي.. وبيريز مهتم فقط بالتفاوض مع كارلو أنشيلوتي، وربما يتصاعد الدخان الأبيض بعد الاجتماع الذي جمع بينهما مساء الأحد.

أتساءل فقط كيف سيطل مورينيو على جمهور ريال سوسييداد الأحد المقبل، ثم على جمهور ريال مدريد بالذات عندما يلعب<



نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية