مورينهو.. "يودع" ريال مدريد من الباب "الصغير"

أعلن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز إقالة البرتغالي جوزيه مورينهو من تدريب الفريق، بعد موسم كارثي أخفق فيه النادي الملكي في الحفاظ على لقب "الليغا"، وسقط في نهائي كأس الملك أمام أتليتكو مدريد، وودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

وقال بيريز خلال مؤتمر صحافي عقده في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" معقل ريال مدريد إن إدارة النادي قررت فسخ العقد المبرم مع مورينهو، وبالتالي رحيل المدرب البرتغالي عن الفريق بعد ثلاثة مواسم أمضاها على رأس الجهاز الفني للفريق.

ووجه بيريز الشكر لمورينهو على عمله الشاق طيلة ثلاثة مواسم، مشيراً إلى أنه ساهم في تطوير الفريق ونجح في جعل الريال منافساً حقيقياً في جميع البطولات التي شارك فيها خلال فترة وجوده.

وحاول رئيس ريال مدريد التخفيف من وطأة القرار بالتأكيد على أن ما جرى لم يكن إقالة لمورينهو، وإنما اتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة عند هذا الحد، لافتاً إلى أن الطرفين وجداً أن الأفضل لكليهما الانفصال في هذا الوقت.

وأكد بيريز أن لدى إدارة ريال مدريد العديد من الخيارات بشأن المدرب الجديد للفريق خلال الموسم المقبل، وقال إنه سيعمل على إنجاز مشروع جديد بغية إعادة الفريق للبطولات من جديد بعد ثلاثة مواسم أحرز خلالها الريال لقب الدوري مرة واحدة، وفشل تماماً على الصعيد الأوروبي.

وفي الوقت الذي نجح مورينهو في بناء فريق قوي للريال بفضل التعاقد مع العديد من النجوم، إلا أنه انشغل كثيراً بالمشاكل والصراعات الجانبية، مع بعض اللاعبين المهمين مثل ايك كاسياس، خصوصاً خلال الموسم الحالي، وهو ما أثّر بشكل كبير على صورة ومكانة الفريق.