ريبيري: التتويج بالثلاثية ثم التفكير في الكرة الذهبية

ذكر اللاعب الدولي الفرنسي فرانك ريبيري، اليوم الاثنين، أن الموسم الكروي الجاري هو الأفضل له في مشواره الاحترافي، مشيراً إلى أن إمكانية التتويج بثلاثة ألقاب رفقة بايرن ميونيخ الألماني قد يسمح له بالتفكير في نيل الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم.

وبعدما توج بايرن ميونيخ، السبت الماضي، رسمياً بلقب الدوري الألماني لكرة القدم" البوندسليغا" فان الفريق البافاري يهدف لإضافة لقبين جديدين، في هذا الموسم المشرف على الانتهاء، بحيث سيواجه البايرن، السبت المقبل، على ملعب"ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، نادي بروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ثم يلتقي مع نادي شتوتغارت يوم الفاتح يونيو المقبل في نهائي كأس ألمانيا.

وفي حالة تتويج بايرن ميونيخ بثلاثة ألقاب فان متوسط الميدان الهجومي فرانك ريبيري يكون قد ساهم بقسط كبير في هذا الانجاز التاريخي، من خلال تسجيله مثلا لـ10 أهداف في "البوندسليغا" وتقديمه لـ15تمريره حاسمة، ما جعله يصرح، اليوم الاثنين لجريدة " ليكيب" الرياضية الفرنسية: "يمكن القول أن هذا الموسم هو الأفضل بالنسبة لي ..إنني في قمة السعادة".

وتابع ريبيري، في رده عن إمكانية التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم لسنة 2013: " في الحقيقة فاني لا أفكر حالياً في هذا الأمر، فهو ليس من أولوياتي، فأنا أفكر أولاً في نيل لقب دوري أبطال أوروبا ثم كأس ألمانيا..فإذا فاز البايرن بكل الألقاب لهذا الموسم فعندئذ يمكن التفكير في ما قد يحدث بالنسبة لي من الناحية الفردية".

وينشط ريبيري ضمن نادي بايرن ميونيخ منذ ست سنوات، وعلى الرغم من أن العقد لا يزال ساري المفعول إلى غاية يونيو 2015، فان نجم المنتخب الفرنسي أضحى قريباً من تجديد العقد لسنوات أخرى.

