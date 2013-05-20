مدرب إنجلترا: معسكرات "الأندية".. تدمر المنتخب

شن المدير الفني للمنتخب الانجليزي لكرة القدم روي هودسون هجوما لاذعا على أندية بلاده التي تخطط للقيام بجولات خارجية عقب نهاية الموسم.

وقال هودسون في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية إن مثل هذه الرحلات تدمر خططه للمنتخب الوطني، وتحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض نادي تشلسي جولة خارجية تقوده إلى قارة أميركا الشمالية، في حين سيغادر توتنهام هوتسبير إلى جزر الباهاما للغرض ذاته، وذلك بعد يومين فقط من انتهاء الدوري الانجليزي الذي ظفر مانشستر يوناتيد بلقبه للمرة الـ20 في تاريخه.

وأشار المدير الفني للمنتخب الانجليزي إلى أن اللاعبين سيواجهون معاناة كبيرة خلال مباراتهم الودية أمام المنتخب الايرلندي التي ستجري في 29 من الشهر الجاري، وذلك بسبب عودتهم القريبة من الجولات الخارجية لفرقهم.

واعتبر أن هذه الجولات ستضر المنتخب الانجليزي الى حد كبير، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يمكن أن يملي على الاندية ما تقوم بفعله.

وكان هودسون قد أعلن تشكيلة المنتخب الانجليزي الذي سيواجه منتخبي ايرلندا والبرازيل على التوالي، حيث سيستضيف ايرلندا في ويمبلي، قبل أن يطير لريو دي جانيرو للقاء البرازيل في الثاني من الشهر المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها هودسون انتقادات للأندية الانجليزية، ومدربيها، حيث سبق أن صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن مدربي أندية الدوري الانجليزي لا يريدون ارسال لاعبي فرقهم للمنتخبات الوطنية، وذلك تحسبا من الارهاق والاصابات، قبل أن يرد عليه المدير الفني السابق لمانشستر يوناتيد السير أليكس فيرغسون، الذي هاجم هودسون بقوة، مطالبا الأخير بالنظر للجانب الآخر من انتقاداته، وهو أن مدربي المنتخبات اعتادوا دوما التدخل في سياسات الأندية.