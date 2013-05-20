مدرب سندرلاند.. يتوعد لاعبه "المخمور" بالعقوبات

توعد المدير الفني لنادي سندرلاند الإنجليزي باولو دي كانيو لاعبه فيليب باردسلي بعقوبات صارمة بعد فضيحة ظهوره في أحد الملاهي الليلية، واحتساء الخمر، حيث تمكنت إحدى الصحف الإنجليزية من افتضاح أمره.



ونشرت صحيفة "الدايلي ميل" الانجليزية صورا لباردسلي وهو يحتسي الخمر، ويلعب القمار، إلى جانب ظهوره في صور أخرى وهو ملقى على الأرض من أثر الخمر وبجواره العديد من الأوراق النقدية.



واستشاط المدرب الايطالي من تصرفات لاعبه باردسلي -27 عاما- ، فقرر استبعاده من مباراة الفريق التي خسرها، أمس الأحد، أمام توتنهام هوتسبير في المرحلة الأخيرة من عمر الدوري الانجليزي.



ولم يكتف دي كانيو بذلك، بل توعد لاعبه بالعديد من العقوبات والغرامات وفقا للقواعد التي وضعها منذ توليه ادارة فريق سندرلاند، ونجاحه معه في تفادي شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى.



وكان دي كانيو قد وضع العديد من القواعد لضبط سلوك لاعبيه داخل وخارج الملعب، لعل ابرزها حظر تناول الكحول على لاعبيه، حيث يتعرض من يخرق ذلك للعقوبات ما بين الايقاف أو الغرامات المالية.



وواصل المدرب الايطالي سلسلة عقوباته على لاعبيه المخالفين لقواعده، لدرجة أنه فرض غرامة مالية على سبعة من لاعبيه، بسبب تخلفهم عن اليوم المخصص لتوقيع الأوتوجرافات لجماهير الفريق.



يذكر أن دي كانيو كان قد حذر لاعبيه من توقيع عقوبة خصم أيام الاجازات من لاعبيه إذا لم يحققوا الفوز أمام توتنهام في المرحلة الاخيرة من عمر الدوري الانجليزي، حيث لم يحققوا المطلوب وخسروا المباراة، ولكنه سيقوم بخصم أيام الاجازات دون ذلك في اطار تحضيراته للموسم الجديد، حيث سيمنح لاعبيه أربعة أسابيع فقط بدلا من (40) يوما كإجازة ينالها لاعبو الفرق الأخرى استعدادا للموسم الجديد.





