مستقبل المدرب أليغري مع ميلان بـ"يد " بيرلسكوني

أكد نائب رئيس نادي ميلان الإيطالي، أدريانو غالياني، أن مستقبل مدرب الفريق، ماسيميليانو أليغري سيتحدد، الأربعاء المقبل، ملمحاً أن بقاء هذا الأخير على رأس الإدارة الفنية لفريق "الروسينيري"هو بيد مالك ورئيس النادي، سيلفيو بيرلسكوني، الرئيس السابق للحكومة الايطالية.

وقال غالياني في تصريح لجريدة "كوريرو ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الاثنين: "سنجتمع مع أليغري، الأربعاء المقبل، بحيث نريد الاستماع له ومعرفة ما يرغب فيه هو شخصياً، و سنتخذ إثر ذلك قرارنا بالتشاور مع بيرلسكوني".

ومن جانبه صرح أليغري للصحافيين عقب نهاية مباراة ميلان مع مضيفه سيينا، أمس الأحد، لحساب الجولة الأخيرة من الدوري الايطالي لكرة القدم: "عقدي مع ميلان ما زال ممتداً لعام آخر، فربما هم (يقصد مسؤولي نادي ميلان) يريدون تغيير المدرب، أما بالنسبة لي فأنا ملتزم بعقدي..ليس من الطبيعي أن يتحدث شخص لديه عقد لموسم آخر عن رحيله لأن القرار ليس قراره هو".

وكانت تقارير صحافية عدة قد أشارت، في الأيام القليلة الماضية، للرحيل شبه المؤكد لماسيميليانو أليغري عن "ايه سي ميلان" بسبب تواضع نتائج الفريق في هذا الموسم بحيث أقصي النادي "اللومباردي" مبكراً من مسابقتي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وكأس إيطاليا كما أن الفريق لم يضمن تأشيرة مشاركته في النسخة المقبلة لأبطال أوروبا إلا في الجولة الأخيرة من الدوري الايطالي التي جرت مساء أمس الأحد.

وقد حقق ميلان، أمس الأحد، فوزاً ثميناً على ملعب مضيفه سيينا (2-1) فرفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث المؤهل للمشاركة في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم المقبل، في الوقت الذي سحق فيه فيورنتينا مضيفه بيسكارا (5-1) ليحتل المرتبة الرابعة بفارق نقطتين فقط عن نادي ميلان