معلق يعود لـ"جنونه" في "دراما" تأهل ميلان لدوري الأبطال

عاد المعلق الإيطالي المخضرم تيزيانو كروديللي، ليخطف الأضواء من جديد خلال تعليقه على مباراة ميلان أمس أمام سيينا في الجولة الأخيرة من "الكالتشيو" والتي شهدت فوزاً غالياً لـ"الروسينيري" ضمن له احتلال المركز الثالث، وبالتالي ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخرج كروديللي عن طوره تماماً خلال المباراة واحتفل بشكل هستيري بهدف فوز ميلان الذي سجله المدافع الفرنسي فيليب ميكسيس قبل ثلاث دقائق من صافرة النهاية، وبمجرد تسجيل الهدف نهض المعلق العجوز من مقعده داخل الاستوديو وبدأ الصراخ بشكل هستيري ومعانقة الضيوف قبل أن يعود إلى مكانه.

وبعد إطلاق الحكم صافرة النهاية كرّر كروديللي نفس الفعل وظل يحتفل لوقت طويل ويعبّر على طريقته الخاصة عن حبه لميلان، الذي أنقذ موسمه في الهزيع الأخير من الدوري وضمن التأهل لدوري الأبطال على حساب فيورنتينا.

وكان ميلان بحاجة للفوز دون سواه لتخطي فيورنتينا الذي كان يلعب في نفس توقيت مباراة ميلان وسيينا، أمام بيسكارا، إذ سجل فوزاً عريضاً بخمسة أهداف مقابل هدف، بيد أن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة له، واكتفى بالمركز الرابع المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويُعرف كروديللي بأنه مشجّع متيّم بحب نادي ميلان، ولا يتردد في التعبير عن فرحته بأهداف وانتصارات الفريق، وبشكل غريب، حتى بات أحد أشهر المعلقين في إيطاليا، رغم أنه بدأ حياته كمعلق رياضي في لعبة التنس وليس كرة القدم.

